Высоковольтные изоляторы применяются для того, чтобы предотвратить контакт цепей электрических приспособлений разнообразных потенциалов, или заряженных частичек и незаряженных токопроводящих элементов.

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Давайте подробнее разберёмся, какие виды высоковольтных изоляторов существуют.

Классификация высоковольтных изоляторов

Конструкция и габариты подобных изделий варьируются в зависимости от того, насколько хорошо могут противостоять механическим повреждениям, переносить электрическое напряжение применяемое к ним, и в каких условиях они эксплуатируются.

Все высоковольтные изоляторы разделяются в зависимости от двух классификационных признаков:

по сфере применения;

в зависимости от используемых материалов.

Рассмотрим каждую категорию высоковольтных изоляторов более подробно.

Сфера применения

В зависимости от сферы применения различают такие виды высоковольтных изоляторов:

Опорные изоляторы — используются в устройствах распределителей и трансформаторных системах, у которых напряжение переменного или постоянного тока варьируется в пределах от 6 до 10 кВ. Проходные изоляторы, которые устанавливаются внутри — применяются для обустройства переходов токоведущих линий через стены или для введения электрической проводки в середину блоков разнообразной аппаратуры, для изолирования и соединения токоведущих элементов закрытых и открытых распределительных приборов. Тяговые изоляторы — устанавливаются в электрической аппаратуре, чтобы передавать движение от одних частиц к другим, находящимся под различными потенциалами. Употребляются в разъединителях и выключателях нагрузки напряжения.

По используемым материалам

В зависимости от используемых в процессе производства высоковольтных изоляторов материалов, выделяют такие их разновидности:

стеклянные — выпускаются из специального закалённого стекла. Характеризуются устойчивостью перед механическими повреждениями, меньше весят и обладают небольшими размерами, а также продолжительным эксплуатационным сроком;

фарфоровые — производятся из электротехнического фарфора, сверху которого нанесён слой глазури. После этого устройство подлежит обжигу в печи;

полимерные — изготавливаются из пластичной массы. Используются, чтобы изолировать и механически прикрепить токоведущие элементы в электрических приспособлениях, а также смонтировать токоведущие шины распределительных механизмов электрических станций.

Теперь вы знаете основные разновидности высоковольтных изоляторов.