образ жизни – креатив

Виды высоковольтных изоляторов

28 октября 2018

Высоковольтные изоляторы применяются для того, чтобы предотвратить контакт цепей электрических приспособлений разнообразных потенциалов, или заряженных частичек и незаряженных токопроводящих элементов. Виды высоковольтных изоляторов

Приобрести высоковольтные изоляторы можно в интернет-магазине, воспользовавшись этой ссылкой https://www.eprotec.com.ua/vysokovoltnoe-oborudovanie.

Давайте подробнее разберёмся, какие виды высоковольтных изоляторов существуют.

Классификация высоковольтных изоляторов

Конструкция и габариты подобных изделий варьируются в зависимости от того, насколько хорошо могут противостоять механическим повреждениям, переносить электрическое напряжение применяемое к ним, и в каких условиях они эксплуатируются.

Все высоковольтные изоляторы разделяются в зависимости от двух классификационных признаков:

  • по сфере применения;
  • в зависимости от используемых материалов.

Рассмотрим каждую категорию высоковольтных изоляторов более подробно.

Виды высоковольтных изоляторов

Сфера применения

В зависимости от сферы применения различают такие виды высоковольтных изоляторов:

  1. Опорные изоляторы — используются в устройствах распределителей и трансформаторных системах, у которых напряжение переменного или постоянного тока варьируется в пределах от 6 до 10 кВ.
  2. Проходные изоляторы, которые устанавливаются внутри — применяются для обустройства переходов токоведущих линий через стены или для введения электрической проводки в середину блоков разнообразной аппаратуры, для изолирования и соединения токоведущих элементов закрытых и открытых распределительных приборов.
  3. Тяговые изоляторы — устанавливаются в электрической аппаратуре, чтобы передавать движение от одних частиц к другим, находящимся под различными потенциалами. Употребляются в разъединителях и выключателях нагрузки напряжения.

По используемым материалам

В зависимости от используемых в процессе производства высоковольтных изоляторов материалов, выделяют такие их разновидности:

  • стеклянные — выпускаются из специального закалённого стекла. Характеризуются устойчивостью перед механическими повреждениями, меньше весят и обладают небольшими размерами, а также продолжительным эксплуатационным сроком;
  • фарфоровые — производятся из электротехнического фарфора, сверху которого нанесён слой глазури. После этого устройство подлежит обжигу в печи;
  • полимерные — изготавливаются из пластичной массы. Используются, чтобы изолировать и механически прикрепить токоведущие элементы в электрических приспособлениях, а также смонтировать токоведущие шины распределительных механизмов электрических станций.

Теперь вы знаете основные разновидности высоковольтных изоляторов.



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • ЮРИЙ: СКОЛЬКО МОЖНО СМОТРЕТЬ ФИЛЬМЫ И ПЕРЕДАЧИ В ПЕРЕРЫВАХ МЕЖДУ РЕКЛАМОЙ? НАДОЕЛО! ПЕРЕХОЖУ НА ИНТЕРНЕТ И НЕ Я ОДИН,...
  • serge: Не стоит так уж сгущать краски и бояться, что из-за нескольких перепутанных заказов клиенты разбегутся, ошибки...
  • serge: Нельзя сказать, что трудовое законодательство слишком обширно и ознакомиться со своими правами и обязанностями...
  • Наталья: Работа грузчиков требует правильного расчёта при переносе грузов. Важна техника безопасности. Нужно...
  • Ира: Надежная компания http://mildenokna.ru/. Второй раз сотрудничаем, довольна результатом. На этот раз заказывала...

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!