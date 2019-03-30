Виды мужских кепок

Мужская кепка, играет больше не защитную роль от воздействия природных факторов, а заключительную роль в создании собственного стиля. Еще несколько лет назад, кепки носили только тинейджеры или молодые ребята, но сегодня мода так далеко шагнула, что подобрать головной убор сможет мужчина любого возраста.



В этой статье мы рассмотрим самые популярные и востребованные модели мужских кепок, среди которых:

Современные и популярные модные дома, все чаще используют в своих коллекциях различные мужские кепки. Их оформление настолько разнообразно, что порой сложно определиться с выбором и приходится купить не одну кепку.

Кепка может подчеркнуть черты лица или дополнить образ. На сегодняшний день – это очень распространенный головной убор, который имеется практически у любого мужчины и не в одном экземпляре.

Тракеры

Данная модель очень похода на бейсболки, но отличия все же есть. Первое, что должно быть в такой кепке – это регулирующая застежка. Второе – это широкая вставка, которая закрывает лоб.

Пластиковая сетка является основой всей кепки. Носят такие кепки не дотягивая до головы, создавая эффект увеличения головы.

Бейсболки

Считаются самыми популярными среди представленных моделей. Пришла она к нам благодаря игрокам в бейсбол.

Широкий и длинный козырек защищает лицо от солнечных лучей. Имеется застежка для фиксации объема.

Особенно полюбили бейсболку представители реперской стихии. Многие ее так и называют – реперка.

Фуражки

Появился такой вид головного убора с появлением военных и казаков. Отличительными чертам, являются рант и козырек.

У военнослужащих рант застегивается на подбородке для крепкой фиксации. Сегодня, можно увидеть такую модель на представителях правоохранительных органов или на знаменитых дизайнерских показах.

Копполы

Традиционная модель сицилийских мужчин. В Англии очень любят этот головной убор. Сочетать коппола нужно с одеждой в стиле милитари или гранж.

Буннеты

Деловые и солидные мужчины предпочитают именно буннеты. Форма кепки имеет плоский верх, низкую посадку и аккуратный козырек. Для офисного стиля это отличный вариант.

Любую модель кепки нужно подбирать под определенный стиль одежды. Многим людям с отличным вкусом, получается, сочетать несколько стилей в одном.

Придерживайтесь простого правила при выборе любого головного убора – он должен вам нравиться и быть к лицу.

