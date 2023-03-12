Виды мобильных выставочных стендов

Реклама самый популярный вид эффективного распространения информации с целью повышения продаж. Чтобы, донести информацию до потребителя используются разные рекламные ходы и один из них мобильные выставочные стенды. Такие конструкции позволяют привлечь внимание потребителя к товару, а также создать имидж компании или организации.

На выгодных условиях аренда стендов возможна на сайте компании maxibit.ru.

Преимущества мобильных рекламных стендов

Мобильные рекламные стенды выглядят как стойки многоразового использования.

Такие стойки стоят весьма демократично и за счет компактности легко перевозятся с места на место. Даже в небольшом помещение мобильную стойку можно использовать, добиваясь необходимого результата.

Собирается такая стойка буквально за 10 минут что значительно экономит время, когда нужно объехать несколько точек.

Виды мобильных стендов

Поп ап считаются одними из самых популярных мобильных стендов за счет использования больших фото баннеров без заметных стыков. Конструкция напоминает зон и раскладывается по тому же принципу после чего к магнитным полосам прикрепляется баннер любого размера.

Фолдап напоминает предыдущую конструкцию, но более гибкую в использовании, когда нужно совместить между собой несколько стендов. С помощью такого стенда можно играть конструкцией в зависимости от помещения.

Пресс волл один из самых эффективных мобильных стендов за счет своего огромного размера. Конструкция представляет собой несколько легких балок на каркасе к которому крепиться баннер любого размера. Чаще всего баннеры таких размеров используют для выставок или же фотосессий что привлекает внимание всех прохожих. За счет прочности стенд можно использовать даже на улице в плохую погоду.

Мобильные роллерные стенды пользуются большим спросом поскольку они очень удобны и раскладываются буквально за несколько секунд. Такой стенд благодаря конструкции легко помещается в тубус, что обеспечивает его долговечность.

Имеются и так называемые икс баннеры и стенда которые держаться за счет основания и ножки. Несмотря на легкость конструкции она весьма прочная и не занимает много места.

Есть много видов мобильных стендов, заказывая которые нужно исходить из индивидуальных предпочтений. Чем толще полотно, тем прочнее должно быть основание к которому оно крепится.

Использование мобильных стендов с различными стойками можно привлечь внимание покупателя к любому товару и создать положительный имидж компании.