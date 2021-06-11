Виды медицинского оборудования для рентгенологии и флюорографии

Рентгенологическая диагностика продолжает лидировать по показателям информативности. Однако степень этой информативности напрямую зависит от характеристик оборудования, используемого для получения рентгеновских снимков. Современное приборостроение предлагает широкий спектр оборудования для рентгенологии. Постановка точного диагноза в ряде заболеваний без рентгенографии попросту невозможна.

Продажа медицинского оборудования в Интернете осуществляется многими компаниями. Рекомендуем найти поставщика, который предоставляет надёжные гарантии и последующее обслуживание медицинской техники. Существует множество разновидностей рентгенологического оборудования.

Классификация рентген-аппаратов

Рынок предлагает следующие разновидности упомянутого диагностического оборудования:

стационарное;

портативное;

мобильное (может перемещаться в рамках кабинета).

Под стационарным понимается рентген-аппарат, который имеет постоянное «место дислокации». Оборудование внушительных размеров невозможно сдвинуть ни на миллиметр.

Мобильное оборудование имеет возможность к перемещению. Портативные аппараты располагают минимальными размерами и могут перевозиться на транспорте.

Рентгеновские аппараты имеют дополнительную классификацию по сфере применения.

Применение рентген-аппаратов в различных областях медицины

Сегодня подобная диагностика используется в:

урологии;

стоматологии;

маммологии;

кардиологии;

пульмонологии.

Каждая сфера здравоохранения требует особой конструкции рентген-аппарата.

Преимуществом современных аппаратных комплексов является минимальная доза облучения. Можно с уверенностью заявить, что никакого урона здоровью человека рентгеновское обследование не наносит.

Наряду с аналоговыми рентген-аппаратами в медицине применяются цифровые аналоги. Они позволяют получать снимки высокого разрешения и возможность их последующей обработки, хранения на цифровых накопителях.

Лидерами рынка рентген-аппаратов остаются европейские производители. Им на пятки наступают производители из Японии.

В видео представлена полная лекция по основам рентгенодиагностики: