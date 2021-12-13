Виды мебельных сейфов и как выбрать

Мебельные сейфы предназначаются для их скрытного размещения в элементах мебели, чаще всего в шкафах, с разной степенью защиты и доступа, с разными способами установки и маскировки, для хранения драгоценностей, денег, ценных бумаг и разного оружия, кроме оружия длинноствольного.

Такие сейфы могут декорироваться под мебельные детали и размещаться в шкафу или в стене за шкафом, когда вырезается часть задней стенки шкафа. Но могут изготавливаться и как самостоятельная мебель.

Привычные мебельные встроенные сейфы имеют малые размеры, но отдельно стоящие и по индивидуальному заказу могут изготавливаться в больших размерах, в том числе для хранения ружей или карабинов, с отделкой под мебель. В широком ассортименте металлические шкафы в Красноярске представлены на сайте компании http://www.safe24.ru/.

Вид и метод установки мебельных сейфов

Это самая отличительная классификация таких сейфов – как и где они устанавливаются, и их внешний вид.

Установка в мебельном шкафу или в другой габаритной мебели.

Такие сейфы имеют малые размеры.

Самое простое размещение – когда сейф полностью размещен в шкафу, внизу у пола или на определенной высоте над полом, и крепится соответственно анкерами к полу и к стене, или только к стене, через вырезы в задней стенке шкафа и в нижней плите шкафа.

Более сложное и надежное размещение – в нише стены за шкафом на определенной высоте, и задняя стена шкафа заранее вырезается или отодвигается при каждом использовании.

Такие сейфы невозможно извлечь из стены, пока стену не демонтировать, и попытка взлома может осуществляться только через переднюю дверь сейфа.

Эти встроенные сейфы могут иметь высокую степень защиты от взлома и пожара, но не самую максимальную. Главное достоинство таких сейфов – это высокая скрытность от посторонних глаз, а значит большее время для их поиска и возможного доступа.

Вид сейфа в шкафу может повторять вид мебели изнутри, а может иметь привычный для него вид.

Разновидность встроенного мебельного сейфа – такое же размещение в нише стены, но сейф прикрывается элементами декора или отодвигаемой мебелью.

Например, зеркалом, картиной, полкой, шкафом, комодом или диваном. Установка сейфа в виде отдельного вида мебели – того же шкафа, комода и даже дивана.

Эти сейфы капитально крепятся анкерами к стене и к полу, и вынести их невозможно. В этом их главное достоинство, потому что сама маскировка обнаруживается грабителями быстро. Имея большие габариты, эти сейфы могут иметь максимально возможную степень защиты от взлома и пожара, а также от взрыва и от воды.

Виды замков у мебельных сейфов имеют такую же классификацию, как и для всех других сейфов:

Замок, запираемый ключами, разной сложности.

Замок с механическим наборным кодом.

Замок с электронным кодом

Замок с биометрическим механизмом доступа.

Преимущества мебельных сейфов

Уголовная статистика утверждает, что грабители часто начинают поиски как раз в труднодоступных местах, и все популярные или укромные места для тайников им обычно известны по опыту.

Но даже в таком случае потратится время на обнаружение сейфа, затем на освобождение свободного доступа к нему, и уже только потом на попытку его взлома или извлечения из ниши.

И в этом главное преимущество мебельных сейфов – большая скрытность, и большее время для их поиска и обеспечения доступа.

Дальнейшие преимущества мебельных сейфов приравниваются к преимуществам и характеристикам других видов сейфов.

Выбор мебельных сейфов

В первую очередь, необходимо выбирать изделия от признанных и надежных производителей.

Популярный на рынке лидер – Valberg.

Среди производителей сейфов самых дорогих моделей – Habeco и Technomax.

Для выбора характеристик сейфов необходимо определить перечень предметов, которые нужно хранить. Для хранения крупного оружия, большого объема бумаг и ценностей необходимо выбирать большие сейфы в виде габаритных видов мебели.

Если же хранить нужно малый объем драгоценностей, валюты и бумаг, то подойдут замаскированные сейфы в нишах и в шкафах.

То же касается и степени защиты у сейфов. Чем выше ценность хранящихся предметов, тем выше должна быть степень защиты от взлома, от пожара и от попадания воды.

И эти параметры покупатель должен также соизмерять со стоимостью сейфов и своей платежеспособностью. Идеальным первым шагом будет предварительная консультация у дилера производителей.