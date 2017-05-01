Виды костюмов женских

Сегодня в женском гардеробе присутствует большое количество самых разных вещей, но костюмы по-прежнему являются важной частью имиджа успешной женщины.

Иметь элегантный вид могут дамы любой комплекции. На сайте http://modnalady.com.ua/kostyumy-yubochnye представлен огромный выбор костюмов больших размеров.

Какие бывают костюмы

Женский костюм может быть разным, но его главным назначением является создать строгий и неброский образ. Но при этом женщина должна выглядеть модно и современно.

Существуют такие разновидности женских костюмов:

Костюм с юбкой считается классикой. В него входит приталенный жакет и юбка-карандаш. Такое сочетание является наиболее распространенным. Жакет может быть укороченным или удлиненным, выбор зависит от особенностей фигуры. Кроме того, такие жакеты можно носить с приталенным платьем или сарафаном, выполненным из костюмной ткани. Костюм с брюками появился в гардеробе женщин относительно недавно. Модели и фасоны таких костюмов отличаются многообразием. Брюки могут быть как широкими, так и узкими. Костюм-тройка включает в себя три элемента одежды. Популярность таких комплектов обусловлена тем, что при выборе конкретного образа их можно менять, сочетать с другими вещами, дополнять аксессуарами.

Классический жакет является вещью из базового гардероба. Если женщина в дополнение к нему имеет брюки, несколько строгих юбок и платьев, то она каждый день может выглядеть элегантно и неповторимо.

Основные стили

Отличаются костюмы и стилями. Если вы являетесь настоящей поклонницей женских костюмов, то выглядеть элегантно можно в любой ситуации:

деловой стиль. Такие костюмы, как правило, однотонные, они имеют неброский цвет. Крой ровный без вычурных элементов. Длина юбки доходит до колена или на ладонь ниже. Деловые костюмы являются обязательным требованием дресс-кода многих компаний;

вечерний стиль. Благодаря особенному крою и выбору материалов, женский костюм можно надеть на торжественное мероприятие или вечеринку. Для их пошива используют нарядные ткани с красивой фактурой;

повседневный стиль (кэжуал). Данный стиль отличается большей демократичностью. Такие костюмы подойдут для прогулок по городу, также их можно носить на работу, если в вашей компании нет строгих требований к внешнему виду сотрудников.

Костюм может подчеркнуть достоинства фигуры, но при условии, что он правильно подобран. Жакет не должен сковывать движения, но и в то же время не быть слишком свободным.