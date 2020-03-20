Виды корпоративных сувениров

Производственные компании создаются с целью получения прибыли. Но в условиях жесткой рыночной конкуренции стать успешным не так просто.

Для достижения поставленных целей используются все доступные инструменты, одним из которых является изготовление недорогой корпоративной сувенирной продукции, которая способствует формированию имиджа, подчеркивает фирменный стиль, делает бренд узнаваемым. Широкий выбор вариантов корпоративных сувениров на заказ предлагает компания https://artsuvenir.com/korporativnye-suveniry/.

Разновидности корпоративных сувениров

Авторучка – самый распространенный, а самое главное недорогой сувенир. Ее можно преподнести в качестве презента и обычному клиенту, и новому или постоянному деловому партнеру.

Главное, чтобы качество изготовления, дизайн оформления соответствовали статусу одариваемого. Вся корпоративная сувенирная продукция подразделяется на несколько видов, в зависимости от профиля:

канцелярские товары – карандаши, авторучки, ежедневники, настенные и настольные календари;

одежда – бейсболки, майки, футболки;

брелоки для ключей;

посуда – кружки, бокалы, фужеры, графины;

пепельницы, курительные трубки, зажигалки;

коврики для компьютерной мышки, подставки

Подбираются сувениры индивидуально. Обязательно должен учитываться профессиональный статус одариваемого, особенности его личностных характеристик, пристрастий.

Сувенир для руководителя компании поставщика по качеству изготовления, дизайну может сильно отличаться от сувениров, предназначенных для обычных клиентов, посетителей презентаций, выставок, конференций.

Преимущества корпоративной сувенирной продукции

Наличие корпоративных сувениров характеризует компанию с положительной стороны, указывает на то, что ее руководство серьезно подходит к вопросу формирования имиджа.

Есть ряд качеств, которым должны соответствовать корпоративные сувениры:

нестандартный дизайн и оригинальный внешний вид;

ориентированность на проводимые рекламные кампании, производимые товары или оказываемые услуги;

способность выполнять свое утилитарное предназначение.

К преимуществам корпоративных сувениров относят следующие факторы;