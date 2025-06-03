Топ 5 популярных брендов мульти сплит-систем

Комфортный микроклимат в помещениях — залог хорошего самочувствия, активной деятельности и полноценного отдыха. Помимо классических сплит-систем, популярность набирают так называемые мульти сплит-системы, большой выбор которых предлагает интернет-магазин www.neo-climat.ru.

В чем причина популярности мульти сплит-систем

Выбор между сплит-системой и мультисплит-системой зависит от назначения и площади помещений, бюджета владельцев, требуемых функций оборудования.

Мульти сплит-системы стали популярны благодаря сочетанию нескольких весомых преимуществ:

Системы позволяют обеспечивать с помощью всего лишь одного внешнего блока микроклимат сразу нескольких помещений;

Достаточно простой монтаж;

Бесшумная работа;

Меньшая затратность при покупке (одна система вместо нескольких сплитов);

Независимая работа каждой сплит-системы;

По минимуму портит эстетику фасада (за счет меньшего числа внешних блоков);

Число внутренних блоков может быть до 2-4 в бытовых моделях и до десятка или даже двух десятков блоков — в промышленных.

Одна единица такого климат-оборудования может регулировать температуру в нескольких отдельных помещениях. Большое число моделей климат-техники мульти с различными характеристиками от производителей позволяет покупателям выбрать оптимальное оборудование со своими параметрами, числом внутренних блоков и дополнительными опциями.

ТОП 5 популярных мульти сплит-систем

На рынке производителей сегодня вниманию покупателей представлено огромное разнообразие моделей мульти сплитов — все они отличаются по площади применения, типу конвертора, числом внутренних устройств и дополнительными опциями.

Но можно выделить ТОП 5 наиболее популярных моделей от производителей:

AUX;

Aero IXIA;

Axioma;

Ballu;

CHERBROOKE.

Помимо достоинств такой техники, есть и минусы.

Среди них, кроме высокой стоимости, невозможность включить в одном помещении систему на охлаждение, а в другой- на обогрев.

Когда выбор мульти сплит-системы финансово выгоден

Решение купить мульти сплит резонно, если пространство для установки более чем одного наружного кондиционера ограничено либо не получено разрешение на установку нескольких внешних блоков на фасад.

Выбор такого сплит-оборудования оправдан -если суммарная площадь всех помещений от 140-150 квадратных метров (это несколько отдельных комнат- как жилых, так и нежилых). Если площадь больше и намного — нужно подумать об установке более мощной климатической техники.

Существует несколько видов такой сплит-системы -настенные, кассетные, канальные и другие.