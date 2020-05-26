Виды и характеристики бизнес джетов, использующихся в бизнес авиации

Воздушные суда, используемые в бизнес авиации, отличаются от тех, что применяются в обычной гражданской авиации. С учетом потребностей, свойственных клиентам такой услуги, эксплуатируется несколько разновидностей бизнес джетов с подходящими характеристиками. Чтобы подробнее ознакомиться с услугами бизнес-авиации, можно перейти сюда.

Большие

Эти воздушные суда довольно крупные. Их длина составляет в среднем 11 метров. Способны развивать скорость в среднем 800 километров в час и преодолевать большие расстояния. В среднем такие воздушные суда способны преодолевать 6000—8000 километров.

Такие самолеты часто эксплуатируются крупными компаниями, нуждающимися в крупных воздушных судах для своих сотрудников.

Иногда одному человеку требуется сделать быстрый перелет на дистанцию, которая слишком велика для малого или среднего самолета, и тогда наиболее крупное транспортное средство также может пригодиться.

Малые

Эти самолеты в среднем не превышают пяти метров. На первый взгляд, это очень мало, однако, с учетом их задач, ничего большего и не требуется. Что касается скорости, то она в среднем достигает 700 километров в час.

Минимальная дистанция, которую может преодолеть в среднем самолет такого типа, составляет 2000 километров. А максимальное расстояние – 4000 километров.

Применяются такие воздушные суда обычно в случаях, когда самолет нужен одному человеку или нескольким. Конечно, для крупной корпорации или даже небольшой фирмы может быть недостаточно такого транспортного средства, ведь им нужно отправлять целые делегации.

Однако даже им может потребоваться аренда небольшого частного самолета, например, если какой-то высокопоставленный сотрудник отправится по делам.

Средние

Такие самолеты являются промежуточным вариантом между большими и малыми. Вот почему они одинаково часто арендуются как для одного или нескольких людей, так и для целых делегаций. Пожалуй, это самая востребованная разновидность бизнес авиации, что, впрочем, не делает ее более значимой, чем остальные.

Характеристики – то, что делает эти воздушные суда столь востребованными. Возможность преодолевать от 4000 километров до 6000 километров – конечно, не так существенно, как у крупных самолетов, но значительно больше, чем у малых.

По габаритам они средние, но вполне подходят для множества клиентов среди юридических лиц.