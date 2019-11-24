Виды и технология тонировки окон в квартире

Тонировать стёкла в квартире стало модным совсем недавно. Раньше кроме тонировки стёкол автомобиля, не особо часто тонировали оконные стёкла в больших торговых центрах и в офисах солидных фирм. В наше время это явление становится чуть ли не повсеместным и на это есть существенные причины. Качественно затонировать окна в квартире смогут специалисты компании Тонировка 24.

Преимущества тонирования оконных стёкол.

Тонирующая плёнка эффективно фильтрует попадающий на окна солнечный свет, пропускает только 1% ультрафиолетовых лучей, которые как известно в больших дозах опасны для человеческого организма.

Плёнка способна отражать более 80% солнечного света. Благодаря применению тонирующей плёнки, помещение в жаркую солнечную погоду намного меньше перегревается.

Главным преимуществом тонировки оконных стёкол в квартире или частном доме-является защита от сильного перегревания комнаты солнечными лучами и значительная защита от влияния ультрафиолета на организм находящихся в квартире жильцов.

В холодное время тонирующая плёнка уменьшает потери тепла. Еще одним, довольно-таки важным преимуществом тонировки окон является отражение бликов, в результате чего с улицы не видно что происходит в помещении, то есть тонирующая плёнка способна заменить оконные шторы.

Существуют даже тонирующие плёнки способные защитить жильцов от прослушивания их разговоров, что особенно важно если квартира находится на первом этаже.

Обычное оконное стекло если его разбить, способно мелкими осколками разлетаться по всему помещению. Приходится долго их разыскивать, да и к тому же об ни не трудно и пораниться. При установлении плёнки всё стекло останется на ней.

Виды плёнок предназначенных для тонирования оконных стёкол.

Тонирующая плёнка делится на такие виды:

зеркальная плёнка. Особенно эффективна для отражения солнечных лучей и тепла. Зеркальная плёнка способна отражать до 80% солнечных лучей и поглощать более 75% тепла. Благодаря зеркальной плёнке в комнате всегда присутствуют комфортная обстановка. Кроме этого, из-за разнообразия оттенков здание приобретает привлекательный внешний вид;

Особенно эффективна для отражения солнечных лучей и тепла. Зеркальная плёнка способна отражать до 80% солнечных лучей и поглощать более 75% тепла. Благодаря зеркальной плёнке в комнате всегда присутствуют комфортная обстановка. Кроме этого, из-за разнообразия оттенков здание приобретает привлекательный внешний вид; защитная плёнка. Эти плёнки обладают специальными противоударными свойствами. Через окна оснащённые защитной плёнкой проникнуть в квартиру будет весьма не просто. Потребуется немало времени чтобы как-то удалить эту плёнку, а его как раз у квартирных воров и нет;

Эти плёнки обладают специальными противоударными свойствами. Через окна оснащённые защитной плёнкой проникнуть в квартиру будет весьма не просто. Потребуется немало времени чтобы как-то удалить эту плёнку, а его как раз у квартирных воров и нет; солнцезащитная плёнка. Уже из самого названия этого вида плёнки понятно о предназначении солнцезащитной плёнки и нужно признать-она с ним прекрасно справляется.

Применение тонирующей плёнки для тонирования окон квартиры, защитит жильцов от летней жары и действия солнечной радиации и придаст окнам красивый внешний вид.