Создание бизнеса в Украине

В этой статье описывается, как создать бизнес в Украине, если вы хотите узнать больше о том, почему Украина привлекательна для открытия компании, тогда читайте больше на сайте «Паблиш Украина» в разделе "Бізнес і Гроші" .

Как и в других странах, юридическое лицо может быть создано в Украине в нескольких различных формах. Наиболее распространенной формой является ТОВ, что является аббревиатурой для ООО в Украине.

ООО позволяет вам вести бизнес без ограничений, конечно, принимая во внимание, что в некоторых секторах бизнеса вам потребуется лицензия для работы. Представительство является следующей наиболее распространенной формой юридического лица, созданного иностранными инвесторами.

Представительство обычно действует только как центр затрат, и это подходит, когда вы хотите нанимать людей в Украине для сбыта вашей продукции, но делать все продажи как прямой экспорт из вашей материнской компании за границу.

В Украине есть и другие формы корпораций, но эти две являются наиболее распространенными, и мы сосредоточимся на них в этой статье.

Открытие общества с ограниченной ответственностью в Украине

В Украине компания может быть основана украинскими и / или иностранными юридическими лицами, гражданами Украины, а также иностранными гражданами. ООО приобретает статус юридического лица после государственной регистрации.

Чаще всего иностранные инвесторы создают ООО в Украине, используя материнскую компанию за рубежом в качестве владельца. В этом случае вам нужно будет собрать следующие документы:

Копии паспортов владельцев конечных бенефициаров материнской компании и директора (если это физические лица)

Торговый реестр выписка из свидетельства учредителя (со всей регистрационной информацией)

Основные данные компании-учредителя (согласно электронной форме заявки, которую предоставит ваш местный консультант)

Письменное заявление учредителя о регистрации украинского филиала (это также предоставит ваш местный консультант)

Доверенность

На основании этих документов ваш местный партнер выполнит процедуру создания, которая обычно занимает 5-10 рабочих дней. После того, как ваше ООО будет создано, оно должно быть зарегистрировано в налоговом органе и пенсионном фонде.

Далее необходимо открыть банковский счет компании, и тогда вы будете готовы отправить свой уставной капитал и начать вести бизнес в Украине.

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Устав компании в Украине

Решения принимаются и полномочия передаются руководителям вашей компании на основании устава компании. Формулирование устава для новой компании также осуществляется вашим местным партнером.

Основной устав обычно предоставляется как часть пакета учреждения компании, но вы можете рассмотреть возможность добавления чего-то своего. Например, вы можете включить ограничения на денежный размер транзакций и сделок, которые юридически может заключить директор вашей украинской компании.

Взносы в уставный капитал

Учредители могут вносить вклад в уставный капитал компании как в денежной форме, так и в натуральной форме, например:

Сооружения и здания;

Оборудование и другие материальные активы;

Ценные бумаги (кроме векселей);

Право собственности на землю, воду и другие природные ресурсы: или

Другие права собственности (включая права интеллектуальной собственности)

Использование бюджетных средств, заемных средств или заложенного имущества для формирования уставного капитала запрещено.

Сегодня в Украине можно создать компанию с минимальным уставным капиталом, например, один евро, однако мы не рекомендуем этого. Ваша компания будет иметь денежные обязательства с первого дня, так как ей нужен директор, который должен получать хотя бы минимальную заработную плату.

Если обязательные социальные отчисления из этой заработной платы задерживаются, ваша компания может быть помечена и проверена налоговым органом.

Открытие представительства в Украине

Иностранная компания может открыть представительство в Украине. Представительство не является юридическим лицом по украинскому законодательству, а действует только от имени иностранного учредителя.

На практике представительства иностранных компаний могут быть двух типов:

Представительство, через которое юридическое лицо-нерезидент осуществляет свою деятельность в Украине и которое с юридической точки зрения считается филиалом и имеет право осуществлять платежи за товары и услуги третьих сторон и получать платежи от местных клиентов; Представительство, функции которого, как правило, ограничены представлением интересов иностранного лица, осуществлением маркетинговой деятельности и предоставлением других функций поддержки для продвижения бизнеса иностранного учредителя с правом отмены платежей, но средства от продажи продукции должны Выгода на счет головного офиса.

Представительства должны быть зарегистрированы в государственных органах в соответствии с законодательством Украины. Обязательная государственная пошлина за регистрацию составляет 2500 долларов США.

Ликвидация компании в Украине

Компания может быть ликвидирована на основании (I) решения участников / акционеров или (II) решения суда. В случае банкротства требования кредитора погашаются за счет оставшегося капитала и выручки от продажи активов.

Приоритетный порядок распространения устанавливается учредительными документами.

Ликвидация компании в Украине значительно сложнее и дороже, чем открытие компании. После подачи заявления о ликвидации компания будет проверена налоговыми органами за последние 3 года ее деятельности.

Иногда это очень сложный и длительный процесс сам по себе, поэтому рекомендуется держать вашу компанию на нулевом уровне активности в течение трех лет до ее ликвидации.

Это важный момент, так как у вас могут возникнуть проблемы с иммиграционными властями страны, если вы не выполняете обязательства, с которыми сталкивается юридическое лицо, принадлежащее вам лично.

Далее на видео вы можете ознакомиться с познавательной информацией про организацию бизнеса в Украине.