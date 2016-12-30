Виды и особенности наружной рекламы

Реклама – это один из наиболее оптимальных способов продвижения бизнеса. Ее разновидности впечатляют, а основные функции стоят того, чтобы создавать все более новые и креативные ее виды.

На сегодняшний день разделяют два подвида рекламы: наружную и внутреннюю. Из названия можно понять, что первый вид рекламы размещается на открытых пространствах, а второй – внутри зданий и сооружений. На сайте http://adrgroup.su/ можно заказать любой вид рекламы.

Основные виды наружной рекламы

В современном мире наружная реклама используется повсеместно. Ее можно увидеть на улицах и транспорте, но способы ее распространения могут быть следующие:

Щиты – такие виды наружной рекламы используются наиболее часто. Поверхности с рекламной информацией зачастую выносятся за пределы заведений, которые рекламируются зазывая таким образом наибольшее количество людей.

Вывески – такой вид наружной рекламы тоже востребован и увидеть его можно на витринах торговых центров. Красочная информация, зачастую, представляет собой обычную пленку с нанесенной на нее краской. Такой вид рекламы направлен на узкий круг потребителей, скажем потенциальных покупателей.

Растяжки – это особый вид рекламы, который направлен на максимально обширный круг потенциальных потребителей. Растяжки не принято использовать для долгосрочного рекламирования т. к. они предназначены больше для кратковременных акций.

А вот самыми дешевыми видами рекламы на сегодняшний день являются штендеры и указатели. Их дешевизна связана с низким уровнем затрат на их изготовление, но несмотря на это они являются очень даже эффективными.

Особенности наружной рекламы

Это удивительно, но эффективность рекламы зависит не столько от ее креативности, сколько от правильности размещения. Самыми заметными становятся те виды реклам, которые размещаются в следующих местах:

Магазины. Реклама, размещенная на фасаде магазина таким образом, что ее можно разглядеть с любой точки, точно привлечет внимание окружающих. В поле скопления рекламных вывесок конкурентов. Если ваша реклама будет выделяться среди других яркостью, креативностью или величиной, то она сыграет важную роль в продвижении бизнеса. Окна. В местах, где наблюдается большое скопление людей, окна зданий становятся настоящим сокровищем для рекламщиков, ведь именно на окна люди чаще всего обращают внимание.

В целом, реклама может быть размещена где угодно. Главное, чтобы она бросалась в глаза и была запоминающейся.