Виды диагностического оборудования для автосервисов

Для обнаружения поломок используется диагностическое оборудование, которое значительно ускоряет поиск неисправностей. Даже если какой-то узел транспортного средства ещё работает, но работает со сбоями, с помощью этого оборудования, автомеханик быстро найдёт причину неправильной работы узла.

Наиболее эффективные виды диагностического оборудования

Диагностическое оборудование для автосервисов делится на такие виды:

Автомобильные сканеры. Благодаря изобретению автомобильных сканеров, мастера по ремонту транспортных средств имеют возможность быстро проводить диагностику состояния всех электронных приборов автомобиля. Автомобильные сканеры не оснащены собственными датчиками, они считывают необходимые сведения прямо из блока управления (ЭБУ). С их помощью возможно перепрограммировать блок управления. Сканера фиксируют любые изменения параметров, которые отображаются на панели авто. Существуют модели, имеющие функцию считывания кода ошибки в работе технических узлов транспорта, что даёт возможность определить причину сбоев в работе системы;

Благодаря изобретению автомобильных сканеров, мастера по ремонту транспортных средств имеют возможность быстро проводить диагностику состояния всех электронных приборов автомобиля. Автомобильные сканеры не оснащены собственными датчиками, они считывают необходимые сведения прямо из блока управления (ЭБУ). С их помощью возможно перепрограммировать блок управления. Сканера фиксируют любые изменения параметров, которые отображаются на панели авто. Существуют модели, имеющие функцию считывания кода ошибки в работе технических узлов транспорта, что даёт возможность определить причину сбоев в работе системы; Осциллографы. Это оборудование применяется для получения информации о работе системы в графическом или числовом виде. Автомеханик сравнивает полученные данные осциллографа со стандартными данными и быстро находит причину неисправности.

Это оборудование применяется для получения информации о работе системы в графическом или числовом виде. Автомеханик сравнивает полученные данные осциллографа со стандартными данными и быстро находит причину неисправности. Мотор-тестеры. Эти электронные устройства выполняют функции автомобильных сканеров и осциллографов и в отличие от сканеров оснащены собственными датчиками, позволяющие им получать информацию, не используя данные блока управления. С помощью этих устройств можно проводить диагностику всех узлов автомобиля;

Эти электронные устройства выполняют функции автомобильных сканеров и осциллографов и в отличие от сканеров оснащены собственными датчиками, позволяющие им получать информацию, не используя данные блока управления. С помощью этих устройств можно проводить диагностику всех узлов автомобиля; Корректоры одометров. Это оборудование способно изменять показания спидометра автомобиля и служить программатором. Оно также может вносить нужные коррективы в работу блока управления;

Это оборудование способно изменять показания спидометра автомобиля и служить программатором. Оно также может вносить нужные коррективы в работу блока управления; Диагностическое оборудование, предназначенное для проверки иммобилайзеров. С помощью этого оборудования считываются данные и удаляются ошибки, а также осуществляется перепрограммирование иммоблайзеров. Это оборудование помогает находить все ошибки в работе всех систем автомобиля.

Преимущества использования диагностического оборудования для нахождения причин неисправности автомобиля

Постоянное подорожание всех видов топлива приводит к значительному удорожанию эксплуатации транспортных средств.

Это явление заставляет владельцев автомобилей уделять более пристальное внимание правильной работе всех узлов и систем автомобиля, ведь общеизвестно, что при неправильной работе автомобильных систем-расход топлива и смазочных материалов увеличивается.

Грамотно отлаженная работа всех систем автомобиля приводит к значительной экономии топлива.