Виды декоративного камня и как его клеить

Все работы по отделке помещения должны быть произведены максимально качественно и надёжно. И в современном мире присутствует большое разнообразие материалов. Но для отделки внутри строения наиболее применяемым является декоративный тип камня, широкий ассортимент которого в Кемерово по низким ценам представлен на сайте https://apollon42.com/produktsiya/dekorativnyy-kamen-1/.

К нему относят гипсовый и кварцевый, акриловый и конгломераты, а также керамогранит и камень на бетонной основе. способ производства у каждого камня различный. а вот по техническим параметрам они могут быть одинаковыми.

Камень на бетонной основе включает в свой состав цемент с песком, армирующие элементы и пигмент для окрашивания, а также наполнители и пластификаторы. Этот камень является наиболее распространённым, так как использовать его возможно на любом типе поверхности.

Более прочным является керамогранит. В его составе присутствуют красящие пигменты и полевой шпат, а также минералы и глина. Для улучшенной прочности могут быть применены разнообразные сорта глины. Ингредиенты сначала прессуют, а после подвергают обжигу.

Конгломераты считаются наиболее надёжными и прочными для того, чтобы сделать отделку внутри помещения. В его составе имеется мрамор и гранитная крошка. Помимо этого, в составе могут присутствовать красящие пигменты и крошка известняка, а также кварцевый песок. Камень может выдерживать перепады температурного режима и не выгорают.

Акриловый камень имеет хорошие прочностные показатели. Он отлично выносит перепады температурного режима и не подвергается механическим воздействиям, поддаётся обработке и обладает малой массой. Для здоровья человека он абсолютно безопасный. Размеры и цвета у этого камня разнообразные.

Долговечным и максимально прочным является кварцевый тип декоративного камня. Его можно применять при самых разнообразных температурных показателях.

У гипсового камня весьма привлекательный внешний вид и незначительная масса. Но его стоит покрывать специально предназначенными составами, чтобы влагу он не впитывал.

Монтаж камня

Производить монтаж декоративного камня стоит на поверхность, заранее подготовленную. Сама процедура много сил и времени не займёт. В процессе работы потребуется два шпателя и уровень, цементный раствор или же специально предназначенный клеевой состав.

Вначале нужно нанести раствор на стену, а через несколько секунд прикрепить камень. Принцип работы полностью идентичен кладке плитки.