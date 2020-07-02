Виды чернил для струйных принтеров и как выбирать чернила

Количество используемых для печати чернил довольно большое. При этом все они отличаются разнообразием. Чернилами для струйного принтера называют жидкий расходный материал, в составе которого присутствуют различные химические элементы. В процессе печати благодаря этому возможно получать разнообразные эффекты.

Стоит отметить, что в процессе повседневной печати используется несколько определённых разновидностей этого материала. А вот для широкоформатной печати применяются специальные чернила: экосольвентные или же сольвентные.

Как правило, такие применяют для производства наружной печати. Направление работы необходимо знать точно. Только так можно будет подобрать для печати оптимальный краситель.

Разновидности и правила выбора

Все чернила, предназначенные для струйного принтера, подразделяются на несколько основных разновидностей. К ним относят сублимационные и ультрахромные, пигментные и водорастворимые.

Последние две разновидности считаются наиболее востребованными в современном мире. Применяют их для разнообразных целей. У них почти не имеется конкурентов по показателю объёма продаж. Отличительной их особенностью является состав вещества.

Водорастворимые чернила – это растворённые в воде частицы мелкого размера. Благодаря этому возможно получать эмульсию с однородной структурой. Разнообразие оттенков таких чернил большое. Благодаря показателю текучести смешиваются чернила хорошо. Стоимость их приемлемая. Это отличный вариант для печати фотографий. Но к специальной фотобумаге они довольно требовательны. Если же использовать обычную бумагу, то красящий состав превратится в единое пятно. Помимо этого, у водорастворимых составов имеются такие минусы, как неустойчивость к влиянию влаги и лучам солнца.

В пигментных растворах частицы красящего состава являются ощутимыми. При печати они между собой сцепляются, благодаря чему получаются вполне устойчивые связи. Чёткость печати при этом получается высокая. Подобные составы к воздействию ультрафиолета являются устойчивее. Применяют их для детализированных и чётких отпечатков.

Ультрахромные чернила применяются для печати материалов с высокими показателями устойчивости. Их состав схож с пигментными чернилами. Но количество оттенков у них большее.

Красители сублимационные необходимы для того, чтобы печатать изображение на различных материалах: пластик и текстиль, фарфор.

Помимо предназначения чернил стоит обращать внимание и на их качество.