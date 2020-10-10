Виды бескамерных колес для строительных и садовых тачек
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Виды бескамерных колес для строительных и садовых тачек

10 октября 2020

На собственном приусадебном участке всегда возникает необходимость в перевозке каких либо вещей, материалов из одного места в другое. Для этих целей используется садовая или строительная тачка, которые сегодня продаются в самых разнообразных конструкционных решениях.

Одним объединяющим все разновидности элементом являются колеса, которые в свою очередь бывают пневматическими и литыми. Последние выпускаются в двух основных разновидностях – литая резина и полиуретан. Бескамерное колесо можно выбрать среди широкого ассортимента компании sklad-77.ru.

Колеса на литой резине

 

Для изготовления колес все известные производители используют только качественные материалы. Диск – литая сталь, дополнительно защищенная специальными составами, которые препятствуют образованию коррозионных процессов.

Поэтому колеса для строительных и садовых тачек на литой резине отличаются длительным сроком службы. Еще одно несомненное преимущество, это возможность быстро поменять колесо в случае необходимости.

Быстрая замена предусмотрена конструкцией колеса. К недостаткам относят предельно низкий уровень нагрузки, в пределах 200 кг, хотя для дачников этого предела бывает вполне достаточно.

Кроме этого, литая резина не способствует созданию комфортных условий для перевозки – отсутствие амортизаторов, жесткая основа колеса способствуют созданию тряски, которая может стать причиной повреждения хрупких предметов при перевозке.

Колеса из полиуретана

Достойная альтернатива не только колесам на литой резине, но и пневматическим шинам. Полиуретан не потеряет своих качеств в случае прокола, обеспечивает плавность хода.

Поэтому ходовые качества садовых и строительных тачек с колесами из полиуретана ни чем не отличаются от изделий на пневматических колесах. Полиуретан, как материал, по своим свойствам износостоек, отличается длительным сроком службы. К преимуществам полиуретановых колес относят следующие факторы:

  • сохраняют свою функциональность при любых погодных условиях, тачка остается работоспособной при низких отрицательных и высоких температурах;
  • устойчивость к механическим повреждениям любого типа;
  • нет необходимости в регулярной подкачки колес, как это происходит с пневматическими шинами;
  • плавность хода, высокие амортизационные свойства;
  • оказывают небольшое давление на грунт, что бывает важно для работы на приусадебных участках, огородах.



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