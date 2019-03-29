Виды базальтового утеплителя

Многофункциональный утеплитель в виде минеральной ваты состоит из базальтовых горных пород. Хороший вариант для теплоизоляции. Применяют снаружи и внутри здания.
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Полезно знать
Базальт, по своей природе, обладает множеством качеств, за счет чего он является одним из самых лучших материалов, который отлично справляется с функцией теплоизоляции.
- Материал не горит, за счет чего является безопасным в использовании.
- Абсолютно экологический материал. В составе отсутствуют вредные для организма вещества.
- Не допускает развитие и размножение различных бактерий.
- Противодействует появлению грибковой инфекции.
- Не притягивает воду и не является влаговпитывающим.
- Звукоизоляционный.
Материал обладает определенной геометрической формой и имеет точные формы. За счет этого, в несколько раз облегчается монтажная работа.
При работе с базальтовым камнем, не нужно использовать много рабочих. С этой задачей справится пару человек налегке. Времени на работу потратится значительно меньше, чем при использовании других утеплителей.
Свойства утеплителя очень востребованы в строительных работах. Распространен материал среди отделочных материалов.
Легкий утеплитель в эксплуатации и безупречен в теплоизоляционных свойствах.
Где применяют
Для утепления стен отличным вариантом становиться именно базальтовый утеплитель. Применяют материал при работе с полом, стенами, потолком и трубами.
За счет того, что ватные утеплители впитывают влагу, а базальтовый нет, применяется в строительстве бань и саун.
Для зданий с повышенной пожарной безопасностью отличным вариантом облицовки будет этот экологичный материал. Такой вид утеплителя применяется при строительстве высотных зданий.
Базальтовый утеплитель на самом деле очень удобный в применении и не уступает по своим качествам другим материалам. Разновидности:
- базальтовый картон с фольгой;
- минеральная вата;
- в рулонных;
- в плитах;
- без формы.
Базальтовый утеплитель один из современных материалов, который позволяет обеспечить зданию теплоизоляцию, шумоизоляцию и защиту от различных негативных воздействий.