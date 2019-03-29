Виды базальтового утеплителя

Многофункциональный утеплитель в виде минеральной ваты состоит из базальтовых горных пород. Хороший вариант для теплоизоляции. Применяют снаружи и внутри здания.

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Полезно знать

Базальт, по своей природе, обладает множеством качеств, за счет чего он является одним из самых лучших материалов, который отлично справляется с функцией теплоизоляции.

Материал не горит, за счет чего является безопасным в использовании. Абсолютно экологический материал. В составе отсутствуют вредные для организма вещества. Не допускает развитие и размножение различных бактерий. Противодействует появлению грибковой инфекции. Не притягивает воду и не является влаговпитывающим. Звукоизоляционный.

Материал обладает определенной геометрической формой и имеет точные формы. За счет этого, в несколько раз облегчается монтажная работа.

При работе с базальтовым камнем, не нужно использовать много рабочих. С этой задачей справится пару человек налегке. Времени на работу потратится значительно меньше, чем при использовании других утеплителей.

Свойства утеплителя очень востребованы в строительных работах. Распространен материал среди отделочных материалов.

Легкий утеплитель в эксплуатации и безупречен в теплоизоляционных свойствах.

Где применяют

Для утепления стен отличным вариантом становиться именно базальтовый утеплитель. Применяют материал при работе с полом, стенами, потолком и трубами.

За счет того, что ватные утеплители впитывают влагу, а базальтовый нет, применяется в строительстве бань и саун.

Для зданий с повышенной пожарной безопасностью отличным вариантом облицовки будет этот экологичный материал. Такой вид утеплителя применяется при строительстве высотных зданий.

Базальтовый утеплитель на самом деле очень удобный в применении и не уступает по своим качествам другим материалам. Разновидности:

базальтовый картон с фольгой;

минеральная вата;

в рулонных;

в плитах;

без формы.

Базальтовый утеплитель один из современных материалов, который позволяет обеспечить зданию теплоизоляцию, шумоизоляцию и защиту от различных негативных воздействий.

