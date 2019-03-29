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Виды базальтового утеплителя

29 марта 2019

Многофункциональный утеплитель в виде минеральной ваты состоит из базальтовых горных пород. Хороший вариант для теплоизоляции. Применяют снаружи и внутри здания. Виды базальтового утеплителя

Приобрести утеплитель можно в строительном магазине. Вы сможете визуально оценить качество товара. Второй вариант покупки — через интернет-магазин.

Хороший вариант — утеплитель оптом от Термолайф. Качество отменное и цена приемлемая.

Полезно знать

Базальт, по своей природе, обладает множеством качеств, за счет чего он является одним из самых лучших материалов, который отлично справляется с функцией теплоизоляции.

  1. Материал не горит, за счет чего является безопасным в использовании.
  2. Абсолютно экологический материал. В составе отсутствуют вредные для организма вещества.
  3. Не допускает развитие и размножение различных бактерий.
  4. Противодействует появлению грибковой инфекции.
  5. Не притягивает воду и не является влаговпитывающим.
  6. Звукоизоляционный.

Материал обладает определенной геометрической формой и имеет точные формы. За счет этого, в несколько раз облегчается монтажная работа.

При работе с базальтовым камнем, не нужно использовать много рабочих. С этой задачей справится пару человек налегке. Времени на работу потратится значительно меньше, чем при использовании других утеплителей.

Базальтовый утеплитель

Свойства утеплителя очень востребованы в строительных работах. Распространен материал среди отделочных материалов.

Легкий утеплитель в эксплуатации и безупречен в теплоизоляционных свойствах.

Где применяют

Для утепления стен отличным вариантом становиться именно базальтовый утеплитель. Применяют материал при работе с полом, стенами, потолком и трубами.

За счет того, что ватные утеплители впитывают влагу, а базальтовый нет, применяется в строительстве бань и саун.

Для зданий с повышенной пожарной безопасностью отличным вариантом облицовки будет этот экологичный материал. Такой вид утеплителя применяется при строительстве высотных зданий.

Базальтовый утеплитель на самом деле очень удобный в применении и не уступает по своим качествам другим материалам. Разновидности:

  • базальтовый картон с фольгой;
  • минеральная вата;
  • в рулонных;
  • в плитах;
  • без формы.

Базальтовый утеплитель один из современных материалов, который позволяет обеспечить зданию теплоизоляцию, шумоизоляцию и защиту от различных негативных воздействий.



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