Виды аккумуляторов для авто и советы по выбору

Современный автотранспортное средство, работающее на бензине или дизельном топливе без аккумуляторной батареи завести невозможно.
С помощью аккумулятора запускается не только двигатель автомобиля, но и запитываются все электронные элементы, устройства, оборудование установленное в нем.
Для автовладельцев проблема заключается в том, что при выработке своего ресурса АКБ перестаёт выполнять свои функции, а это значит что настает момент выбора и покупки нового аккумулятора. По выгодной цене аккумулятор купить Одесса можно в интернет-магазине akkumulyatory.od.ua.
Задача не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Еще совсем недавно в магазинах можно было купить только свинцовые аккумуляторы, сегодня разновидностей стало намного больше, что и затрудняет сделать изначально правильный выбор.
Типы современных АКБ
В настоящее время производится три вида аккумуляторных батарей для автотранспортных средств – щелочного типа,, литий-ионный и свинцово-кислотный:
- Свинцово-кислотные. Для этого типа аккумуляторов характерно наличие пластин из свинца, помещенных в кислотную среду. Отличительная особенность – возможность полной разрядки до нуля без потери функциональности. Такую АКБ достаточно подключить к зарядному устройству и оно восстановить свои функциональные возможности. Друг от друга аккумуляторы входящие в эту группу технологически отличаются. Есть АКБ гелевого, кальциевого, сурьмянистого типа, другие варианты.
- Литий – ионные АКБ. Принцы работы таких аккумулятора кардинально отличается свинцово-кислотных АКБ. Так как литий в чистом виде является взрывоопасным элементом, то в аккумуляторных батареях он используется в соединении с кобальтом. В зависимости от используемой технологии, срок службы может составлять от 2 до 5 лет, после чего аккумулятор придется менять. Плюсом является то, что аккумуляторную батарею можно подзарежать, тем самым поддерживая его полную работоспособность. Допускаемых циклов подзарядки может быть от 500 до 1000 раз.
- Щелочные аккумуляторы. Отличаются длительным сроком службы, который может достигать 25 лет. Широкое распространение получили АКБ с никель-железными и никель-кадмиевыми технологиями запуска рабочих процессов. Аккумуляторы этого типа быстро заряжаются, в зависимости от типа и вида циклов разрядка-заряд может достигать 3000 раз. Оборудование состоит из анодных и катодных пластин, разделенных сепаратором из пластика.