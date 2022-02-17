Виды аккумуляторов для авто и советы по выбору

Современный автотранспортное средство, работающее на бензине или дизельном топливе без аккумуляторной батареи завести невозможно.

С помощью аккумулятора запускается не только двигатель автомобиля, но и запитываются все электронные элементы, устройства, оборудование установленное в нем.

Для автовладельцев проблема заключается в том, что при выработке своего ресурса АКБ перестаёт выполнять свои функции, а это значит что настает момент выбора и покупки нового аккумулятора. По выгодной цене аккумулятор купить Одесса можно в интернет-магазине akkumulyatory.od.ua.

Задача не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Еще совсем недавно в магазинах можно было купить только свинцовые аккумуляторы, сегодня разновидностей стало намного больше, что и затрудняет сделать изначально правильный выбор.

Типы современных АКБ

В настоящее время производится три вида аккумуляторных батарей для автотранспортных средств – щелочного типа,, литий-ионный и свинцово-кислотный:

Свинцово-кислотные. Для этого типа аккумуляторов характерно наличие пластин из свинца, помещенных в кислотную среду. Отличительная особенность – возможность полной разрядки до нуля без потери функциональности. Такую АКБ достаточно подключить к зарядному устройству и оно восстановить свои функциональные возможности. Друг от друга аккумуляторы входящие в эту группу технологически отличаются. Есть АКБ гелевого, кальциевого, сурьмянистого типа, другие варианты.