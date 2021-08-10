Важность выплат для эквайринга

Сегодня клиенты имеют максимальное количество возможных валютных сервисов, однако проблема также заключается в том, что выплаты по этим сервисам проходят крайне неравномерно. Очевидно, что ранее это хоть как-то оправдывалось общим несовершенством системы платежей. Фиатные валюты — плод очень старых банковских компромиссов, а потому они совершенно закономерно не имели технических возможностей быстрой работы.

Сегодня такие «оправдания» уже не могут проходить даром, поскольку появилась электронная коммерция, но гораздо более важно — сейчас есть блокчейн.

Криптовалютные платежные сервисы отличаются практически моментальной обработкой, поэтому все оправдания в пользу задержки у наших конкурентов показывают лишь их собственную ненадежность и желание легко заработать на популярной тематике, но без дополнительных обязательств по качеству.

Betatransfer Kassa дает почти мгновенный эквайринг в любой интересующей валюте. Это удалось по причине полноценного технологического переоснащения нашего оборудования.

Также у нас имеется практически широчайший на российском рынке диапазон контрагентов за рубежом. То есть при сотрудничестве с нами Вы легко сможете заниматься привычными деловыми транзакциями по всем регионам, причем с применением очень скромных комиссий с нашей стороны.

Такая лояльная политика возможна именно за счет охвата и пунктуальности.

Betatransfer Kassa понимает, что огромное количество сделок может срываться именно ввиду того, что гарант транзакции задерживает платежи и в целом не способен сделать достаточные усилия для того, чтобы дать всем клиентам комфорт мирового уровня. И мы стараемся избежать любых платежных эксцессов.

Долгосрочная репутация априори дороже любой сиюминутной сделки, которая отменяется ввиду не только форс-мажорных обстоятельств, но даже из-за излишней жадности контрагента.

Мы предпочитаем работать с проверенной клиентурой и делаем это так удачно, что список бизнесменов, у которых получилось наладить работу под нашим брендом, уже насчитывает несколько тысяч людей. Благодаря столь большому охвату и отсутствию серьезных просчетов за эти годы, наши решения и с годами наращивают производительность, сохраняя оптимальную скорость проводки денег.

И в ближайшие годы эти позиции в деловом мире должны оставаться для клиентов полностью неизменными.