Варианты дооснащения Audi A6

Покупка нового автомобиля не всегда завершающий этап приобретения автомобиля. Многие предпочитают заниматься дооснащением своего железного друга и установкой новых удобных функций. Audi A6 не исключение. При желании и платежеспособности владелец может «усовершенствовать» или добавить функции своего автомобиля. Компания www.kibercar.com предлагает тюнинг и дооснащение Audi A6 современным оборудованием.

Навигация.

Эта функция базируется на основе ОС Android и работает как планшет, встроенный в мультимедийную систему, имеющуюся в автомобиле. Управление происходит при помощи кнопок или сенсора, в зависимости от комплектации и модели Audi.

Мониторы на спинке сидений.

Такие дополнительные мониторы помогут наслаждаться просмотром каждому пассажиру. Они устанавливаются на спинках кресел и могут включаться по мере надобности. Мониторы имеют сенсорное управление и выход в интернет.

Бесштыревые доводчики дверей.

Для того, чтоб плотно закрыть дверь, пассажиры часто прибегают к приложению силы и сильно хлопают. Чтоб дверь хорошо закрывалась можно установить специальные доводчики. Они притягивают дверь и не дадут ей открыться во время движения.

Автоматический доводчик багажника.

Установка такого доводчика обеспечит качественное закрывание багажного отделения. Управление может происходить как при помощи ключа, так и с панели управления.

Установка камер.

На любую модель возможна установка камер переднего вида, заднего или кругового обзора. Качество и характеристики камер позволяют получить изображение максимально хорошего качества.

Омыватели камер.

Это полезное и удобное дополнение функций автомобиля. Благодаря установке омывателей камер переднего и заднего вида, они всегда будут в полной готовности, и видимость будет отличная. Эти устройства избавят владельца от необходимости постоянно протирать камеры.

Активный звук выхлопной системы.

Не зависимо от вида используемого топлива система THOR позволяет создать звук выхлопа спортивного автомобиля.

Охранные системы.

Покушение на собственность посторонних лиц – распространенное явление. Для того, чтоб уберечь свой автомобиль от посягательств злоумышленников, владелец может установить системы сигнализации. Они могут издавать звуковые сигналы, световые или радиосигналы при попытке вторжения. Это помогает отпугнуть преступников и предотвратить порчу и кражу автомобиля.