В каких случаях используется проверка на полиграфе и как она проходит

Проверка на полиграфе или, как его еще называют, на детекторе лжи, проводится не только разведчиками или секретными спецслужбами. Сфера применения этого устройства и технологии достаточно широкая.

Что такое полиграф

Это специальное устройство, которое анализирует состояние человека в определенный момент, анализирует, передает данные на монитор. И специалисты уже расшифровывают полученные данные.

Учитывается сердцебиение, количество выделяемого пота, частота пульса и дыхания, уровень артериального давления и многое другое. Считается, что человек, который говорит неправду, даже, если внешне остается невозмутимым, все равно волнуется.

С виду это не всегда можно зрительно определить, особенно, если человек неподготовленный. А вот полиграф и специалиста, который работает с данной технологией, обмануть очень трудно. Услуги проверки на полиграфе в Челябинске предлагает ЧОП "Сфера безопасности".

Как проводится проверка

Человеку задаются такие вопросы, на которые он может ответить либо «Да», либо «Нет». При этом изначально проверяющий знает правильные ответы. Например, можно попросить человека отвечать на вопросы только «Да» или только «Нет».

И вставляются какие-то вопросы, которые заведомо неправильные. Но, человек продолжает отвечать, например, «Да». В этот момент смотрят на то, как меняются показатели его состояния. И, как правило, показатели меняются. И, когда задаются новые вопросы, можно уже определить, в каких местах он врет, а в каких – говорится права.

В каких случаях проходят проверку на полиграфе

Это раньше такая технология была секретная и использовалась только правоохранительными органами и спецслужбами. В настоящее время сфера применения полиграфа очень распространена.

Цели, которые преследуются, те же. Необходимо определить, насколько человек честен, не указал ли какую-то ложную информацию о себе и т. д. Требуется такая проверка

при приеме новых сотрудников на работу на ответственные должности

периодически для проверки действующих сотрудников

при возникновении каких-то нарушений в работе, утечке коммерческой тайны и т. д.

Если это крупные корпорации, у них есть собственные службы безопасности с соответствующими специалистами, оборудованием.

Также, некоторые компании, которые не могут позволить себе собственный отдел службы безопасности, если необходимо провести такую проверку, обращаются в специализированные компании, которые предлагают такие услуги.