В чем заключается работа промоутера

Реклама представляет собой эффективный способ продвижения любого товара или услуги. Одной из сложностей такого подхода является правильное донесение информации покупателю.

Сделать это можно, используя различные методики и подходы. Сегодня все чаще для решения подобных задач используется раздача листовок и рекламных материалов.

Основные понятия

Промоутером называют человека, выполняющего распространение рекламных листовок или других аналогичных материалов. Основным его назначением является доведение информации о конкретном товаре и услуге максимальному количеству лиц.

Профессия способствует увеличению рейтинга определенной компании и позволяет в некоторой мере увеличить продажи.

Основным местом работы промоутеров являются открытые площадки, где наблюдается значительное накопление людей (выходы с метро, супермаркеты, спальные районы и т.д.). Такой вид деятельности появился еще в 60-х годах в США. На отечественном рынке они появились недавно. Основным толчком для этого послужил значительный рост предпринимательской деятельности.

Промоутер это своеобразная борьба с конкурентами за клиента. Данный подход практикуется во многих сферах от промышленного производства, до комплекса услуг.

Какие обязанности выполняет промоутер

Работа данного специалиста не требует глубоких знаний и навыков в конкретной сфере. К основным обязанностям промоутера можно отнести несколько простых функций:

Раздача рекламных листовок. Консультирование и разъяснение будущему клиенту всех недостатков и преимуществ рекламируемого товара. Привлечение клиентов методом раздачи пробников или проведения демонстрационных выставок. Непосредственная торговля продуктом конкретного производителя.

Многие промоутеры косвенном при выполнении своих прямых обязанностей могут собирать определенную информацию о клиентах. Для таких целей могут использоваться различные анкеты или обычное общение с человеком. С помощью такого подхода компания в дальнейшем может проанализировать недостатки товара и исправить в дальнейшем их.

Рабочий день промоутера может длиться всего несколько часов, что позволяет заниматься такой профессией многим студентам и молодым людям, которые еще не нашли основную работу. При этом устроиться на такую работу достаточно просто, так как для этого не нужно иметь специальное образование или многие года опыта.