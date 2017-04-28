да придет идея думающему

В чем заключается работа промоутера

28 апреля 2017

Реклама представляет собой эффективный способ продвижения любого товара или услуги. Одной из сложностей такого подхода является правильное донесение информации покупателю.

промоутер

Сделать это можно, используя различные методики и подходы. Сегодня все чаще для решения подобных задач используется раздача листовок и рекламных материалов.

Основные понятия

Промоутером называют человека, выполняющего распространение рекламных листовок или других аналогичных материалов. Основным его назначением является доведение информации о конкретном товаре и услуге максимальному количеству лиц.

Профессия способствует увеличению рейтинга определенной компании и позволяет в некоторой мере увеличить продажи.

Основным местом работы промоутеров являются открытые площадки, где наблюдается значительное накопление людей (выходы с метро, супермаркеты, спальные районы и т.д.). Такой вид деятельности появился еще в 60-х годах в США. На отечественном рынке они появились недавно. Основным толчком для этого послужил значительный рост предпринимательской деятельности.

Промоутер это своеобразная борьба с конкурентами за клиента. Данный подход практикуется во многих сферах от промышленного производства, до комплекса услуг.

работа промоутера

Какие обязанности выполняет промоутер

Работа данного специалиста не требует глубоких знаний и навыков в конкретной сфере. К основным обязанностям промоутера можно отнести несколько простых функций:

  1. Раздача рекламных листовок.
  2. Консультирование и разъяснение будущему клиенту всех недостатков и преимуществ рекламируемого товара.
  3. Привлечение клиентов методом раздачи пробников или проведения демонстрационных выставок.
  4. Непосредственная торговля продуктом конкретного производителя.

Многие промоутеры косвенном при выполнении своих прямых обязанностей могут собирать определенную информацию о клиентах. Для таких целей могут использоваться различные анкеты или обычное общение с человеком. С помощью такого подхода компания в дальнейшем может проанализировать недостатки товара и исправить в дальнейшем их.

Рабочий день промоутера может длиться всего несколько часов, что позволяет заниматься такой профессией многим студентам и молодым людям, которые еще не нашли основную работу. При этом устроиться на такую работу достаточно просто, так как для этого не нужно иметь специальное образование или многие года опыта.



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