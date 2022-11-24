Дицентра великолепная: уход за растениями, сорта и многое другое

Дицентра великолепная (которое еще называют “разбитое сердце”) прекрасно дополняет любой сад своими уникальными цветами. Читайте дальше, чтобы узнать о некоторых из самых красивых сортов, о том, как правильно сажать и ухаживать за ней, а также узнать, являются ли растения ядовитыми.

Это крепкое многолетнее растение с уникальными цветами в форме сердца.

Дицентра великолепная ( Lamprocapnos spectabilis ) — травянистое многолетнее растение, цветущее весной. Классика дачных садов, куст имеет впечатляющие цветы сложной формы.

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Происхождение, свойства и время цветения

Растение Дицентра великолепная принадлежит к семейству дымянковых (Fumariaceae), подсемейству семейства маковых (Papaveraceae). Оно до сих пор широко продается под своим старым названием Dicentra spectabilis. Растение родом из Китая и Кореи, где растет в редких влажных лиственных лесах. Многолетнее растение появилось в Северной Европе менее 200 лет назад. Его уникальная форма цветка, которой он обязан своим названием, издавна пленяла людей.

Дицентра великолепная может достигать высоты 80 см и имеет изогнутые стебли, на которых свисают уникальные цветы. В период цветения с апреля по июнь каждый стебель несет от восьми до двенадцати отдельных сердцевидных цветков, каждый с каплевидным придатком. Оригинальный сорт «Дицентра великолепная» имеет розовые и белые цветки. Нежные листья сильно перистые, лопастные и ярко-зеленые. После цветения листва отмирает, а питательные вещества и запасы снова поглощаются корневым комом.

Дицентры великолепные родом из Китая и Кореи.

Существует японская легенда о характерной форме цветка “разбитого сердца”, в которой говорится, что молодой человек пытался завоевать сердце девушки, подарив ей двух кроликов, пару туфель и пару сережек. Когда она отказалась от его даров и, следовательно, от его любви, он пронзил себя кинжалом в сердце.

Является ли Дицентра великолепная безопасным для пчел? Цветки привлекают различных насекомых, но из-за вытянутой формы цветка в основном длинноствольным насекомым удается добраться до узкого основания. Шмели используют свои рты, чтобы прокусить отверстие в цветке, чтобы добраться до нектара. Эти отверстия затем также используются пчелами и другими насекомыми в качестве входов.

Разновидности растений

Существует много различных сортов, которые отличаются в первую очередь окраской цветков. Помимо классического сорта с розовыми и белыми цветками, существуют сорта с белыми, красными и желтыми цветками. Разновидности Дицентры также иногда различаются по высоте растения и окраске листьев. Листва сорта «Goldheart», например, блестит зелено-желтым цветом, а листва сорта «Stuart Boothman» имеет слегка голубоватый оттенок.

Белые сорта

Lamprocapnos spectabilis 'Alba' : белые цветы и светло-зеленая листва; высота: 50-70см (несколько меньше исходного вида); время цветения: с мая по июнь.

: белые цветы и светло-зеленая листва; высота: 50-70см (несколько меньше исходного вида); время цветения: с мая по июнь. Lamprocapnos spectabilis 'White Gold': белые цветы и зелено-желтая листва; высота: 60-90см; за счет белых цветков и светлой листвы особенно выделяется в темных участках сада; время цветения: с апреля по июнь.

Нежные цветки свисают близко друг к другу на длинных изогнутых стеблях.

Красные сорта

Lamprocapnos spectabilis 'Valentine': цветки вишнево-красные и белые с темно-зелено-красными мерцающими листьями; высота: 70-80см; время цветения: с мая по июнь.

Другие виды Dicentra похожи на Дицентра великолепная по форме цветка и расширяют цветовой спектр кровоточащего сердца:

Dicentra formosa 'Luxuriant' : карликовый сорт с темно-розовыми цветками; высота: 30см; почвопокровное; время цветения: с июня по июль.

: карликовый сорт с темно-розовыми цветками; высота: 30см; почвопокровное; время цветения: с июня по июль. Dicentra formosa 'Burning Hearts': карликовое растение с темно-красными цветками с белыми краями; высота: 30см; почвопокровное; очень продолжительное время цветения с июня по август.

Белые цветы особенно эффектно смотрятся в тенистых местах вашего сада.

Синие и черные сорта

Время от времени вы можете встретить синее и черное растение Дицентры у различных интернет-продавцов без указания сорта. Однако в профессиональных питомниках такие растения вы не найдете, так как синих сортов растения пока нет.

Ближе всего к синему цвету Дицентры вы, вероятно, найдете Dicentra formosa, родственный вид, который имеет фиолетово-розовые цветы и вырастает всего от 20 до 30 см в высоту.

Желтые сорта

Еще одним представителем рода является вид Dicentra scandens, желтый вид.

Dicentra scandens 'Golden Tears': желтая лиана; высота: ок. 200см; цветки ярко-желтые со слегка красными кончиками; время цветения: с июня по август. Этот морозостойкий травянистый вьюн выращивается как однолетник в более холодном климате.

Dicentra scandens также имеет цветы в форме сердца.

Зимостойка ли Дицентра великолепная?

Дицентра великолепная считается зимостойкой в Великобритании и Северной Европе и может переносить температуры в диапазоне двузначных минусовых значений. Осенью накройте растения на грядке защитным слоем листьев, чтобы оно было в безопасности.

Храните растение в горшках в незамерзающем месте, так как весь горшок, а значит, и корни, рискуют замерзнуть в очень холодные зимние дни.

Посадка растений

Подходящее время для посадки — как только весной больше не будет заморозков. Хотя растения холодостойки, некоторые крупные, сильно удобренные растения из садовых центров не переносят заморозков. Зимостойкие многолетники из профессиональных питомников — это отдельная история.

На всякий случай отложите посадку Дицентры до середины мая. Если посадили раньше, накройте их флисом или перевернутыми глиняными горшками. При ранней посадке у растения будет достаточно времени до первой зимы, чтобы укорениться и закрепиться на своем месте.

Выращивание Дицентры из семян является альтернативой посадке предварительно выращенных экземпляров. Собирайте семена растений, как только они полностью разовьются. Семена не нужно хранить, просто рассыпьте их по клумбе и отметьте, где вы их посадили. Новые саженцы прорастут из семян либо в том же, либо в следующем году.

Даже листья сорта «Валентайн» имеют легкий красный отлив.

Лучшее место для посадки

Из-за своей естественной среды обитания Дицентра великолепная предпочитает место у опушки леса или клумбы в полутени. Лучше всего сажать ее на хорошо укоренившейся многолетней клумбе, частично затененной деревьями или кустарниками. Идеально подходят почвы от слабокислых до слабощелочных, богатые питательными веществами, гумусом, влажные и не слишком тяжелые.

Как посадить

Lamprocapnos spectabilis лучше всего растет при одиночной посадке или в качестве основного многолетника на клумбе. Другие родственные виды можно сажать вместе небольшими группами. Высаживайте от одного до трех растений на квадратный метр, оставляя между ними расстояние от 60 до 80 см.

Сначала выкопайте яму в два раза больше корневого кома. Поместите растение в яму и добавьте столько выкопанной почвы, сколько необходимо, чтобы верхняя часть корневого кома была на одном уровне с поверхностью почвы. Накройте корневой ком оставшейся почвой.

Обогатите почву небольшим количеством компоста или медленно высвобождающимся удобрением, чтобы обеспечить наилучшие условия для роста. Затем прижмите вокруг растения и обильно полейте.

Растения можно выращивать в горшках, а затем высаживать на открытом воздухе или выращивать прямо на клумбе из семян.

Дицентры великолепные также можно выращивать в горшках на балконе, если есть полутенистое место и достаточно большой контейнер. При выборе контейнера лучше всего остановить свой выбор на пластиковом горшке или глазурованном глиняном горшке. Глиняный горшок с открытыми порами слишком быстро высохнет.

Уход за растением: полив, подкормка и обрезка

Особенно в начале его развития держите почву вокруг вашего растения влажной. Однако не переусердствуйте, так как это может вызвать заболачивание и привести к загниванию корней. При выборе горшка убедитесь, что он подходит по размеру и имеет дренажное отверстие. Для оптимального стока воды положите на дно горшка осколки разбитых терракотовых горшков или керамзит.

Помимо этого, Дицентры великолепные не требуют особого ухода. Чтобы растение получало все необходимые ему питательные вещества, весной добавьте в почву немного компоста, навоза, чтобы стимулировать рост.

Совет: формирование семян требует от растения много энергии. Чтобы этого не произошло, обрывайте отцветшие отдельные цветки. Это может даже продлить период цветения.

Обрезка Дицентр не требуется, так как после цветения растение отмирает до корней. Однако, если вас беспокоит пожелтевшая листва, в конце лета срежьте увядшие части растения близко к земле.

Ядовита ли Дицентра великолепная?

Дицентра великолепная ядовито. Все части растения, особенно корни, содержат токсин, называемый изохинолиновыми алкалоидами, который вызывает раздражение кожи при прикосновении и при употреблении в пищу, может также вызвать боль во рту, тошноту, рвоту, желудочные спазмы и даже колики, респираторный дистресс.

Обязательно надевайте перчатки при посадке растений, так как корни особенно ядовиты.

Дицентра великолепная можно прекрасно сочетаться с другими зимостойкими, крепкими многолетниками на клумбе, обеспечивая красочное разнообразие цветов для насекомых.