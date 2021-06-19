В чем свойства тонеров для цветных принтеров?

Цветной тонер для печатного агрегата – это особый красящий порошок, у которого есть определенные особенности. Все компоненты соединения обладают необходимыми критериями и формами.

С помощью электрографического фактора он уходит на заранее заряженный особым методом фотобарабан, формирует на нем картинку, что в свою очередь отправляется на бумажный лист.

Методика печати цветной краской

Красящий порошок на фотобарабан приходит при помощи особого вала проявителя. Для применения частичек красящего состава в электрографическом процессе, они обязаны обладать диэлектрическими характеристиками и вместе с тем быть электризуемыми на этапе сцепления. На листе красящий порошок крепится при поддержке расплавления и впитывания в строение бумаги.

Одно из главных свойств материала – легкоплавкость. Компоненты красящего вещества создаются из разных кристаллических соединений. Чтобы придать краске магнитных характеристик состав дополняется особым компонентом, а именно магнетитом.

Помимо этого, магнитные составляющие переходят внутрь полимерной оболочки. В настоящее время компоненты изготавливаются, чтобы получить форму с маленьким разбросом критериев и такую, что напоминает сферу.

Качество тонера, его главные плюсы

Цветные краски для принтера изготавливают и упаковывают на современном оснащении при помощи инновационных техник.

Плюсы тонеров, предназначенных для принтеров:

хорошее соотношение стоимости и качества;

небольшой объем отработанной краски;

отличные показатели производительности.

Совместимые цветные красящие составы – решение, какое подходит для случая, если в картридже принтера получается сменить не только порошок от выпускающей фирмы, но и краску от других брендов.

Качество совместимого тонера ни в чем не уступает качеству оригинальной краски. Иными словами прибор функционирует столь же нормально. Заправка картриджа принтера помогает существенно сэкономить на покупке новых печатных агрегатов. Стоимость такого красящего состава сильно снижена.

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Далее на видео вы можете ознакомиться с полезными советами по настройке печати принтера.