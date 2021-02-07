В бизнесе без такой упаковке не обойтись!

Термоусадочная пленка ПОФ используется как альтернатива коробкам из картона, в которые упаковывается пищевая и не пищевая продукция с выполнением аналогичных функций. Стоимость ее намного меньше, а упаковываемая продукция фиксируется гораздо лучше.

Для изготовления данного материала используется полиолефин, состоящий из нескольких, либо одного слоя. Действующий на сегодняшний день ГОСТ 25951-83 является стандартом ПОФ упаковки. Метод ее изготовления — экструзия плюс последующее пневматическое растяжение.

Для каких целей используется и как производится?

Гибкую пленку используют как при формировании штучных товаров в упаковку групповую, так и при пакетировании грузов.

В нее упаковывают самые различные наименования, относящиеся к продуктам питания, фруктам, овощам, сладостям конфетам, чаю и иной пищевой продукции на подложках, в том числе и fast-food.

Удобна при формировании полиграфических, косметических и канцелярских товаров, одноразовых наборов посуды, фармацевтических препаратов и детских игрушек. На упаковочный материал можно наносить перфорацию.

Поставляется в виде рукава, полурукава, либо полотна. Выбор толщины и размеров рукава зависит от размера и типа продукции, которая будет в него упаковываться.

Усадку производят при температуре от 110 до 170 С, на нагрев и термоусадку уходит около трех секунд, поэтому продукция не может повредиться за такой короткий промежуток времени. Полиграфия (этикетка) может быть размещена под пленкой и на ней самой.

О плюсах.

Термоусадочной пленкой создают упаковки с такими качествами:

высокая степень герметичности;

хорошие эстетические свойства;

она полностью повторяет геометрию товара, который в нее упаковывается, чем значительно экономит пространство складов с товарами;

особая привлекательность, прозрачность;

О преимуществах

В составе полиолефиновых в отличие от ПВХ изделий нет хлора, выделяющегося в момент длительного хранения, при термоусадке, либо, когда сжигаются отходы. Он, как доказано специалистами, весьма негативно влияет на здоровье человека.

С точки зрения экономической стороны – то, сравнивая с другими видами упаковочных материалов, ПОФ выигрывает. Благодаря прочностным характеристикам (на разрыв, либо прокол) процент экономии также повышается, так как можно использовать не очень дорогостоящую тонкую, но не менее прочную упаковку.

О продвижении товара для потребителей.

Данный вид упаковки – является весьма важным и полезным фактором, который напрямую влияет на более успешную реализацию продукции для потребителей. Даже без особых усилий и затрат форма товара и его внешний вид будет сохранен, его можно рассмотреть покупателям.

Простая в использовании, достаточно недорогостоящая упаковка уже давно стала популярной и востребованной. Ею пользуются и крупные предприятия, и небольшие магазины, и торговые точки, и супермаркеты для реализации своих товаров.

Далее на видео вы можете ознакомиться с познавательной информацией про полиолефиновую плёнку.