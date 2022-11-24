Уход за растением Кариоптерис: обрезка, подкормка и полив

Кариоптерис или цветок “синяя борода” не только привлекает внимание, но и особенно прост в уходе. Но все же растению требуется немного больше, чем обрезка весной.

Обрезка особенно важна для обеспечения повторного цветения каждый год.

В зависимости от почвы и погоды Кариоптерису также время от времени требуется вода и удобрения, но он очень нетребователен. Болезни и вредители тоже не проблема. Покажем, что важно в уходе за Кариоптерисом.

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Уход: черенкование

Чтобы наслаждаться цветами каждый год, важно срезать цветок. Лучше всего это делать весной, примерно в конце марта. Растение формирует свои цветки только на побегах, которые также выросли в том же году. Так, у него есть однолетние побеги.

При обрезке Кариоптериса отрастает новый цветок, образуя множество однолетних побегов, на которых появляются цветы. Используйте острые ножницы, чтобы не раздавить ветки. Также избегайте морозных и дождливых дней при обрезке. Все побеги укорачивают примерно до 20 см.

Совет: Чем позже срезаны, тем позже расцветает цветок. Так, сроки цветения сдвигаются при обрезке. Если синюю бороду срезать слишком поздно, она может вообще не зацвести, потому что для формирования цветочных головок требуется время.

Увядшие цветы можно удалить.

В период цветения можно удалять увядшие цветки. Вот тогда и появляется возможность возобновления цветения. С приближением осени вы можете обрезать любые увядшие цветы. Таким образом, не образуются плоды и бородатый цветок может запасать энергию на зиму и весну. При необходимости такая поздняя обрезка возможна даже из-за отцветания. Однако это также предотвращает самосев и размножение.

Подкормка

Хоть Кариоптерис и справляется с довольно низким запасом питательных веществ, удобрять его все же следует, причем и после обрезки, и перед новыми побегами. Таким образом, он получает достаточно энергии для образования многочисленных цветов. Особенно горшечные растения нуждаются в начальном удобрении в это время.

Для Кариоптериса лучше всего использовать удобрение для роз. Это удобрение с медленным высвобождением, в котором питательные вещества постепенно становятся доступными в почве в течение трех месяцев. Его просто рассыпают по земле, слегка заделывают и поливают.

Кариоптерис в грядке после обрезки может также получать стартовое удобрение из компоста.

Поливайте правильно

Потребность Кариоптериса в воде также довольно низкая. Особенно переувлажнения он не терпит вообще, поэтому лучше поливать меньше, чем слишком много. Когда субстрат просохнет на глубину в несколько сантиметров на поверхности, можно еще раз полить. Горшечные растения обычно нуждаются в воде чаще, чем комнатные растения.

Если не цветет Кариоптерис: причины и меры

Не цветет Кариоптерис и вы не знаете, в чем может быть причина?

Это часто бывает из-за следующих ошибок в обрезке:

Поздняя обрезка: с обрезкой также смещается цветение. Если вы использовали ножницы в конце весны или в начале лета, синяя борода должна сначала прорасти, и цветок появится поздно или не появится вовсе. Поэтому обрезку следует проводить не летом, а обязательно весной.

с обрезкой также смещается цветение. Если вы использовали ножницы в конце весны или в начале лета, синяя борода должна сначала прорасти, и цветок появится поздно или не появится вовсе. Поэтому обрезку следует проводить не летом, а обязательно весной. Без обрезки: если вы не обрезали цветок в течение нескольких лет, у него в основном старая древесина. Однако цветки на них не образуются. Обрежьте растение весной до 20 см, и летом цветы должны снова появиться.

если вы не обрезали цветок в течение нескольких лет, у него в основном старая древесина. Однако цветки на них не образуются. Обрежьте растение весной до 20 см, и летом цветы должны снова появиться. Плохие условия выращивания: если синяя борода слишком переувлажнена или слишком много тени, это также может быть причиной отсутствия цветения. Поэтому обязательно найдите для цветка место, отвечающее его требованиям.

Цветы появляются в пазухах однолетних побегов.

Распространенные болезни и вредители

Caryopteris редко поражаются болезнями и вредителями. Чрезмерный полив вызывает переувлажнение, что может привести к корневой гнили. В противном случае цветок , как и многие другие губоцветные, содержит эфирные масла, которые могут отпугивать вредителей.

Синие бороды часто сажают вместе с розами, так как они прекрасно дополняют друг друга, особенно по цвету.