Многие слышали, но не все знают что за зверь такой — утконос. И очень зря, ведь Утконос милый и интересный зверь по мнению многих людей. Животное на самом деле необычное и даже в какой-то степени уникальное. Узнаем о нем побольше из статьи ниже.

Особенности животного, чем питается

Утконос является млекопитающим животным, которое обитает в Австралии и считается одним из ее символов. Впервые обнаружили животное в 19 веке и сильно удивились.

Слишком необычно и причудливо выглядел этот небольшой зверек. Так как у него имеются признаки птицы и водоплавающего животного. Утконос обладает клоакой, клювом и способен высиживать яица, при этом плавает в воде и управляет хвостом, как бобр. Помимо этого, утконосы способны лапами рыть углубления и норки.

Свое название получил, благодаря клюву, похожему на утиный. Рацион утконосов достаточно разнообразный:

Улитки.

Моллюски.

Черви.

Небольшие рыбки.

Водоросли.

Лягушки.

Можно сказать, что утконосы всеядные, едят как мелких животных, моллюсков, так и растительность.

Строение тела и конечностей

Особенности строения тела утконосов самок:

Имеют длину тела в среднем 20-30см

Хвост 10-15 см

Масса тела 2 кг.

Самцы больше самок и имеют следующие параметры:

Длина тела 30-40 см

Хвост 10-15 см

Масса тела 2,5-3 кг

Хвост плоский и очень похож строением на хвост бобра, в нем в зимний период накапливается жир.

Тело покрыто мехом темно-коричневого цвета.

У особей постарше густота меха заметно редеет. Голова утконоса небольшая, круглая, на которой расположены небольшие глазки и вытянутый клюв.

В отличии от птичьего клюва у этого зверька клюв является продолжением тела, ведь он покрыт кожей, основанием которого являются тонкие косточки.

Ротовая полость оснащена клоаками, в которых может храниться еда.

Лапы животного имеют пять пальцев с перепонками. При этом лапы приспособлены не только к плаванию, но и копанию, в этом помогают острые когти. Задние лапы развиты хуже передних, это является отличительной чертой от других водоплавающих. Но при этом на задних лапах расположены шипы с ядом, которые используют самцы в борьбе с другими самцами или при нападении хищников. К слову, этим ядом животное способно убить собаку. Для человека количество яда не смертельно, но создать отёк способен. По земле животное ходит очень приземисто, напоминая визуально рептилию.

Утконосы — необычные и специфичные животные, не имеющие аналогов с любыми другими.

Любопытно узнать о нем побольше.