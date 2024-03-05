Многие слышали, но не все знают что за зверь такой — утконос. И очень зря, ведь Утконос милый и интересный зверь по мнению многих людей. Животное на самом деле необычное и даже в какой-то степени уникальное. Узнаем о нем побольше из статьи ниже.
Особенности животного, чем питается
Утконос является млекопитающим животным, которое обитает в Австралии и считается одним из ее символов. Впервые обнаружили животное в 19 веке и сильно удивились.
Слишком необычно и причудливо выглядел этот небольшой зверек. Так как у него имеются признаки птицы и водоплавающего животного. Утконос обладает клоакой, клювом и способен высиживать яица, при этом плавает в воде и управляет хвостом, как бобр. Помимо этого, утконосы способны лапами рыть углубления и норки.
Свое название получил, благодаря клюву, похожему на утиный. Рацион утконосов достаточно разнообразный:
- Улитки.
- Моллюски.
- Черви.
- Небольшие рыбки.
- Водоросли.
- Лягушки.
Можно сказать, что утконосы всеядные, едят как мелких животных, моллюсков, так и растительность.
Строение тела и конечностей
Особенности строения тела утконосов самок:
- Имеют длину тела в среднем 20-30см
- Хвост 10-15 см
- Масса тела 2 кг.
Самцы больше самок и имеют следующие параметры:
- Длина тела 30-40 см
- Хвост 10-15 см
- Масса тела 2,5-3 кг
Хвост плоский и очень похож строением на хвост бобра, в нем в зимний период накапливается жир.
Тело покрыто мехом темно-коричневого цвета.
У особей постарше густота меха заметно редеет. Голова утконоса небольшая, круглая, на которой расположены небольшие глазки и вытянутый клюв.
В отличии от птичьего клюва у этого зверька клюв является продолжением тела, ведь он покрыт кожей, основанием которого являются тонкие косточки.
Ротовая полость оснащена клоаками, в которых может храниться еда.
Лапы животного имеют пять пальцев с перепонками. При этом лапы приспособлены не только к плаванию, но и копанию, в этом помогают острые когти. Задние лапы развиты хуже передних, это является отличительной чертой от других водоплавающих. Но при этом на задних лапах расположены шипы с ядом, которые используют самцы в борьбе с другими самцами или при нападении хищников. К слову, этим ядом животное способно убить собаку. Для человека количество яда не смертельно, но создать отёк способен. По земле животное ходит очень приземисто, напоминая визуально рептилию.
Утконосы — необычные и специфичные животные, не имеющие аналогов с любыми другими.
Любопытно узнать о нем побольше.