Утепленные мужские спортивные штаны: как выбрать и с чем носить

Любой эксперт в сфере мужского стиля прекрасно знает, что подавляющее большинство мужчин отдаёт предпочтение не моде и эстетике, а комфорту и практичности. Именно по этой причине в мужском гардеробе достаточно часто преобладают спортивные вещи. При корректном подходе и из спортивных вещей можно составить вполне стильный и оригинальный образ на любой повод. Мужские спортивные штаны, созданные для зимы, должны быть эффективно утеплены. Ввиду этого обыватель зачастую не представляет по каким критериям выбирать подобные изделия.
Gro-Gro Shop предлагает широкий выбор утеплённых спортивных штанов. Модели дифференцируются не только по дизайну, но и по расцветке. Зимние мужские спортивные штаны следует корректным образом подвергать стирке. В противном случае их основные качества (сохранение тепла) быстро деградируют.
Критерии выбора мужских спортивных штанов на зиму
Выбирая изделие, обращайте внимание на следующие параметры:
- материал изготовления (предпочтительны флизелин и полиэстер);
- тип утеплителя (термолайт, прималофт, тинсулейт и т.д.);
- наличие влагоотталкивающей пропитки;
- цвет (маркий/немаркий);
- материал подклада (флис).
Многие мужские спортивные штаны для зимнего сезона выполняются из плащовки. Пусть этот материал и не пропускает влагу, но плащовка создаёт некомфортный микроклимат для ног (начинают преть из-за обилия влаги).
Флизелин и полиэстер воздухопроницаемы. Изначально они проницаемы и для влаги. Однако, при помощи влагозащитных пропиток этот недостаток легко и быстро устраняется.
Если Вы проводите большую часть времени на улице, имеет смысл обратить внимание на тёмные расцветки (чёрный, графитовый, серый). Эти модели дольше будут визуально оставаться чистыми.
Утеплитель и подклад – то, что обеспечивает комфорт в трескучий мороз
Пусть Вас не смущают предложенные исключительно синтетические утеплители. Они абсолютно гипоаллергенны. При этом, они не могут быть средой для развития патогенных микроорганизмов в отличие от большинства натуральных материалов (шерсть, пух и т.д.).
В качестве подклада рекомендуется выбирать модели на флисе. Он идеально отводит влагу от поверхности кожи. Кроме того, материал приятен на ощупь.
Интегрировать мужские спортивные штаны для зимы можно практически в любой казуальный образ. Изделие отлично сочетается с курткой-паркой. Отличным дополнением станет утеплённый свитер.
Если предполагается длительное нахождение на улице при отрицательных температурах, рекомендуется дополнить комплект термобельём (включая термоноски).
В видео приведены в качестве примера зимние утеплённые спортивные штаны Uniqlo: