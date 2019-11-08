Утепленные мужские спортивные штаны: как выбрать и с чем носить

Любой эксперт в сфере мужского стиля прекрасно знает, что подавляющее большинство мужчин отдаёт предпочтение не моде и эстетике, а комфорту и практичности. Именно по этой причине в мужском гардеробе достаточно часто преобладают спортивные вещи. При корректном подходе и из спортивных вещей можно составить вполне стильный и оригинальный образ на любой повод. Мужские спортивные штаны, созданные для зимы, должны быть эффективно утеплены. Ввиду этого обыватель зачастую не представляет по каким критериям выбирать подобные изделия.

Gro-Gro Shop предлагает широкий выбор утеплённых спортивных штанов. Модели дифференцируются не только по дизайну, но и по расцветке. Зимние мужские спортивные штаны следует корректным образом подвергать стирке. В противном случае их основные качества (сохранение тепла) быстро деградируют.

Критерии выбора мужских спортивных штанов на зиму

Выбирая изделие, обращайте внимание на следующие параметры:

материал изготовления (предпочтительны флизелин и полиэстер);

тип утеплителя (термолайт, прималофт, тинсулейт и т.д.);

наличие влагоотталкивающей пропитки;

цвет (маркий/немаркий);

материал подклада (флис).

Многие мужские спортивные штаны для зимнего сезона выполняются из плащовки. Пусть этот материал и не пропускает влагу, но плащовка создаёт некомфортный микроклимат для ног (начинают преть из-за обилия влаги).

Флизелин и полиэстер воздухопроницаемы. Изначально они проницаемы и для влаги. Однако, при помощи влагозащитных пропиток этот недостаток легко и быстро устраняется.

Если Вы проводите большую часть времени на улице, имеет смысл обратить внимание на тёмные расцветки (чёрный, графитовый, серый). Эти модели дольше будут визуально оставаться чистыми.

Утеплитель и подклад – то, что обеспечивает комфорт в трескучий мороз

Пусть Вас не смущают предложенные исключительно синтетические утеплители. Они абсолютно гипоаллергенны. При этом, они не могут быть средой для развития патогенных микроорганизмов в отличие от большинства натуральных материалов (шерсть, пух и т.д.).

В качестве подклада рекомендуется выбирать модели на флисе. Он идеально отводит влагу от поверхности кожи. Кроме того, материал приятен на ощупь.

Интегрировать мужские спортивные штаны для зимы можно практически в любой казуальный образ. Изделие отлично сочетается с курткой-паркой. Отличным дополнением станет утеплённый свитер.

Если предполагается длительное нахождение на улице при отрицательных температурах, рекомендуется дополнить комплект термобельём (включая термоноски).

В видео приведены в качестве примера зимние утеплённые спортивные штаны Uniqlo: