Услуги директолога

Если вы только планируете начать продвижение своего проекта с нуля, оптимальный вариант — пригласить специалиста по контекстному маркетингу, владеющего навыками работы в сервисе Яндекс.Директ. Он, также сможет помочь с оптимизацией, уже существующей рекламы.

Если вы запускали ее самостоятельно или обращались за помощью к яндекс-менеджеру, то, скорее всего, результат вас вряд ли удовлетворил. Что бы исправить ситуацию, рекомендуется заказать настройку яндекс директ у профессионала.

Если настройки компании были выполнены неправильно, объявление составлено нерелевантным или показатель CTR оказался низким, то ваше предложение может просто не попадать в топ выборки или стоимость клика получится слишком высокой.

Это сделает все продвижение ваших товаров неэффективным, а стоимость рекламы в яндекс директ в месяц будет выше планируемой.

Довольно часто складывается такая ситуация — вы уже потратили немалые деньги и время, а увеличения продаж или даже просто обращений новых клиентов практически так и не добились. Данные проблемы решает отдельный специалист по настройке поисковой рекламы Яндекс директ.

Обязанности директолога и оплата его услуг.

Только понимая основные принципы работы интернет-маркетолога, вы, в перспективе, сможете добиться вместе с ним положительных результатов в рекламе своего бизнеса.

Причем заниматься этим вам придется именно в связке, ведь лучше вас ваш бизнес не знает никто. Вот небольшой перечень того, чем непосредственно будет заниматься Директолог:

Формированием списка используемых ключевых слов, Написанием текстов объявлений и подбор «правильных» заголовков, выбор оптимальных приземляющих страниц, Выбор параметров компании и ее стратегия, Настройка яндекс директ и запуск рекламных кампаний в аккаунтах фирмы, Контроль промежуточных результатов и корректировка всех предыдущих пунктов таким образом, чтобы показатели конверсии достигли приемлемых результатов.

Стоимость услуг директолога порой составляет немалую сумму, но и эффект от его работы заметен достаточно быстро. Грамотный профессионал не только экономит ваш рекламный бюджет, но и увеличивает экономический эффект от продаж всей компании.

Постепенно количество обратившихся клиентов становится все больше, продажи и прибыль растут. Таким образом, этот специалист не только окупает свою заработную плату, но и развивает ваш бренд в целом.

Заказать настройку Яндекс Директа можно у частного специалиста, к примеру тут https://smo-i-seo.ru/zakazat-nastroyku-yandeks-direkt/ или же обратиться к услугам маркетингового агентсва.

В первом случае услуги выйдут скорее всего дешевле, но работа специалиста будет специализирована. В случае работы с компанией, вам вероятно смогут предложить более широкий спектр услуг, но и работа с командой будет стоить дороже.

Так или иначе подходите к выбору услуг директолога взвешенно.

Удачи в рекламных компаниях!

Далее на видео вы можете ознакомиться с познавательной информацией про настройку Яндекс.Директа.