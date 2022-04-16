Сегодня поставляют довольно много разнообразных видов упаковочных материалов и тар. И особо востребованный вариант – это коррекс. Данная упаковка изготавливается из пластика и выделяется повышенным уровнем прочности, стойкости.

Чаще всего коррекс применяется для того, чтобы осуществлять поштучную укладку определенных видов кондитерских изделий. В некоторых случаях упаковка коррекс задействуется и для расположения непродовольственной, непищевой продукции.

Какие материалы используются для изготовления

Чтобы изготовить качественные коррексы, производители пользуются не только поливинилхлорид, но и стандартный ПЭТ.

С экологической точки зрения более привлекательный вариант – ПЭТ. Ведь это сырье полностью безопасно и надежно. Этот материал не оказывает негативное влияние на пищевые продукты.

Сферы использования

Сегодня изготовлением и выпуском разнообразных пластиковых упаковок данного вида занимаются многие компании.

Дизайнеры, разрабатывающие проекты, создают внутри дополнительные ячейки либо же определенные внутренние перегородки. Все это позволяет фиксировать продукцию, исключать ее смещение.

Довольно часто качественные упаковки коррекс применяются для того, чтобы располагать определенные виды кондитерских изделий (печенье, конфеты, пирожные, зефиры и другие сладости).

Нередко коррекс применяется для поставок определенных ягод, некоторых фруктов, а также суши и определенных полуфабрикатов.

Так как изготовители поставляют довольно большое количество видов и типов упаковок, в каждом случае можно сделать выбор в пользу привлекательного варианта.

Основные достоинства коррекса

Среди многочисленных положительных качеств, которыми обладают подобные виды упаковочных материалов, многие выделяют несколько ключевых.

Широкий ассортимент. Сейчас можно выбрать и приобрести множество уникальной продукции, которая отличается не только размерами, формой, но и дополнительными деталями. К примеру, можно выбрать коррекс с крышкой.

Высокий уровень качества. Так как для изготовления применяется безопасное сырье, коррекс может использоваться для хранения разнообразных продуктов питания, овощей, ягод, иное.

Относительно невысокая стоимость. Современные виды упаковки поставляются многими компаниями. При этом стоимость их в большинстве случаев небольшая.

Чтобы приобрести коррекс, следует правильно определять приемлемые модели, виды.