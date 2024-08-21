Синтетический канат, который также имеет название роуп, используется для создания множества разнообразных изделий, в том числе, и для уличной мебели, большой выбор которой предлагает компания 4sis.

Роуп пользуется популярностью благодаря своему современному дизайну, долговечности и устойчивости к погоде.

Что такое роуп

Такие канаты делаются из полиэфирных или полипропиленовых волокон, что обуславливает устойчивость и прочность. В частности, достигается устойчивость к:

Истиранию;

Ультрафиолетовому излучению;

Влаге и теплу;

Перепадам градусов.

Понятное дело, что канаты возможно плести разными способами и здесь могут варьироваться параметры насыщенности, а также применяться разные техники плетения компонентов.

Таким образом, роупы могут использоваться для разных задач, к примеру, не только в создании компонентов мебели, но и для крепких каркасов.

Основные характеристики роупа

Из наиболее существенных стоит сказать про прочность, то есть возможность выдержать значительные нагрузки и при этом не растягиваться.

Также важной особенностью является устойчивость к погодным условиям, то есть отсутствие какого-либо проблемы при наличии дождя или снега, а также других погодных факторов.

В общем, оптимальный вариант для улицы.

Сами по себе канаты обладают непритязательностью, то есть, к примеру, роуп несложно мыть и также поверхность не впитывает грязи.

Благодаря существенной гибкости есть возможность делать самые разнообразные облики мебели.

Разновидности уличной мебели

Стоит сказать, что таких разновидностей довольно много и варианты мебели могут использоваться для самых разных уличных пространств: от террас и садов до балконов и зон отдыха у бассейнов.

Довольно распространенными являются кресла и стулья, обладающие великолепной эргономичности благодаря гибкости и мягкости.

Весьма популярны разнообразные диваны и уличные скамьи, которые зачастую имеют открытый, «воздушный» дизайн, что даёт некоторое особое изящество. При этом такие варианты мебели великолепно комбинируются с другими компонентами, к примеру, из древесины и металла, что позволяет создавать стильные и современные изделия.

Если говорить про специфику выбора, то здесь наиболее целесообразно посмотреть, какие канаты для создания итоговой продукции изначально применяются, то есть, из какого сырья та или иная мебель изначально делается.