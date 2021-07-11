Удобны ли серьги каффы?
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Удобны ли серьги каффы?

11 июля 2021

Серьги каффы — это трендовое украшение в 21 веке. Дизайнеры и люди моды по всему миру создают и продвигают популярность данного аксессуара. Вы также можете стать обладателем данного ювелирного изделия. Все что для этого нужно — серьги каффы купить https://zolotoyvek.ua/ru/sergi/l/tip_izdeliya:kaffy/, это можно сделать в ювелирном салоне Золотой Век.

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серьги каффы

Вы можете задаться вполне логичным вопросом: если это в тренде и так популярно, может это вписаться не только в вечерние образы, но и в мой стиль повседневной одежды и быть удобным в носке? Естественно ответ — да, и еще раз да.

Как устроены серьги каффы?

Серьги каффы являют собой гибрид из обычных сережек и клипс. Большая часть существующих моделей не требует прокола, чтобы носить серьги каффы.

Дизайнерские решения просто восхищают своей разноплановостью и фантазийностью. В зависимости от варианта крепления, дизайн основной части может варьироваться.

Если рассматривать серьги каффы с креплением в виде регулируемой клипсы, которая располагается в верхней части уха, дизайн может быть как лаконичным, в виде нескольких серебряных деталей скрепленных между собой, так и более сложным. Ситуация обстоит совершенно иначе, если серьги каффы имеют крепление в виде колечка, которое крепится на хряще.

Дизайнерские решения и задумки, в этом конкретном случае, чаще всего выглядят куда более массивно, инкрустируются как россыпью камней, так и деталями из серебра. Но если в первом случае, из-за присутствия возможности регулировать клипсу по Вашему ощущению, серьги каффы могут быть для повседневной носки более комфортными, то с конструкцией с кольцом может быть трудность.

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Но существует еще один вид.

Серьги каффы, которые действительно совмещают в себе сразу же два типа украшения: серьги гвоздики или пуссеты и кафф. Этот вариант подойдет тем, кто уже имеет пирсинг в мочке, но все же присутствует желание успевать за трендами или просто стать обладателем данного типа аксессуара.

Сережка, которая размещается в мочке уха, крепится с помощью практически невесомой драгоценной цепочки к каффу. Такой вариант выглядит очень нежно и утонченно. А если рассмотреть вариант комбинации, когда в основании на мочке может быть, примером, жемчуг, а кафф выполнен в минималистичном дизайне — таким образом украшение будет подходящим как для каждого дня, так и для вечерних выходов.

Серьги каффы — превосходный вариант для каждого ценителя. Не стоит все время обращать на моду, но ведь и тренды иногда могут быть не только на один день, серьги каффы — яркий тому пример.



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