Учеба после 2020: зачем нужны онлайн-биржи преподавателей

Закончился учебный год 2020. На время, всех участников образовательного процесса отпустили тревоги и волнения. Удаленная форма обучения, вызванная объективными причинами, для многих оказалась непривычной. Отсюда – страхи и неприятие нового формата обучения.

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Вместо послесловия рассмотрим все «за» и «против» обучения онлайн.

Онлайн обучение – реальность, от которой не уйти. В России уже официально утвержден формат онлайн образования, как дополнение традиционного. Министерство просвещения запустило с этой целью образовательный проект «Моя школа online».

В условиях карантина и подобных ситуациях, дистанционному обучению просто нет альтернативы.

Интернет технологии значительно расширяют доступ к знаний и диверсифицируют варианты их получения. Естественно, что система образования берет на вооружение эти новации.

Онлайн формат обучения дает равные возможности всем желающим получить образование.

Аргументов «против» онлайн образования немного. Среди основных – недостаток знаний об уже существующих образовательных онлайн ресурсах.