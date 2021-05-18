Трубки кварцевые купить оптом в компании Молли Кварц

Изделия из кварцевого стекла получили широкое распространение в технике, промышленности и народном хозяйстве. Всё благодаря его физико-химическим свойствам. А именно – кварцевое стекло обладает высокими показателями химической стабильности (может использоваться в агрессивных средах). Точка размягчения кварцевого стекла при воздействии высоких температур находится за 1000 °C. Наибольшее распространение получили кварцевые трубки. Сегодня трубку кварцевую купить оптом не составит труда. Производители готовы на сотрудничество даже с предоставлением специальных технических условий.

Специальные техусловия подразумевают изменённую толщину стенки, длину или форму кварцевой трубки.

Сфера применения кварцевых трубок

Комплексно подобные изделия разделяются на два класса:

закрытые трубки;

открытые трубки.

Компания «Молли Кварц» специализируется на производстве открытых кварцевых трубок. Так же означенные изделия называются кварцевыми чехлами. Производитель может предоставить как прозрачные трубки, так и непрозрачные.

Осуществляются лишь оптовые поставки. Минимальный заказ – 1000 единиц.

Сегодня трубки из кварцевого стекла широко применяются в лабораториях, специализированном оборудовании. К примеру, изделие может быть задействовано в качестве контрольно-водомерной трубки в широком спектре нагревательных котлов.

Причём неважно, какая среда используется в качестве теплоносителя (вода или тосол).

Сторонние сферы применений кварцевых трубок

Упомянутые изделия задействуются при производстве источников света – кварцевые лампы УФ-спектра; лампы для солярия; весь спектр бактерицидных источников света и т.д.

В металлургии кварцевые трубки задействованы в отношении забора проб металла для последующего исследования. В химической отрасли трубки из кварцевого стекла используются в качестве нейтральной посуды, способной выдерживать резкие температурные скачки.

Примером могут служить колбы, пробирки, тигли и т.д.

Кварцевые трубки нашли применение и в полупроводниковой промышленности. В этой сфере трубка используется для выращивания максимально чистых кристаллов кремния. Эксплуатация изделий осуществляется при температуре в 1250 °C.

Стоимость производства зависит преимущественно от толщины стенки трубки и общей длины изделия.