Насос – неотъемлемый элемент автономного скважинного водоснабжениям. Одной из важных составляющих такой системы является трос, который необходимо выбирать правильно. На выгодных условиях трос для насоса 3 мм можно выбрать на сайте компании aquapipe.com.ua.

Какую функцию выполняет трос для скважинного насоса

Основная функция такого троса заключается в страховке. Он не должен допустить, чтобы насос провалился в скважину.

Насос прикреплен к тросу. Но в то же время основным его креплением является пластиковая водопроводная труба. Поэтому в штатной ситуации, когда все в порядке и насос надежно зафиксирован, нагрузка на трос минимальная.

В случае возникновения форс-мажорной ситуации, если что-то пошло не так, трос должен выдержать нагрузку и не допустить потерю насоса. Все-таки погружной скважинный насос – не самое дешевое оборудование. Неправильный выбор троса может привести к потере такого оборудования.

Поэтому здесь нужно быть внимательным.

Как выбрать

Учесть нужно целый ряд параметров. Это и материал, из которого изготовлен трос, диаметр, другие характеристики.

Для скважинного насоса подойдут тросы:

Из нейлонового шнура

Стальной оцинкованный

Стальной в ПВХ-оболочке

Из нержавеющей стали

Нейлоновый шнур недорогой, но не очень прочный и долговечный. Кроме того, он растягивается.

Стальной оцинкованный и стальной в ПВХ-оболочке шнуры тоже относительно недорогие, достаточно прочные, но не очень хорошо устойчивы к коррозии.

Лучший вариант – трос из нержавеющей стали. Но это самый дорогой вариант. Хотя, если учесть, сколько он прослужит, цена себя окупает. Самое важное, что нужно определить при выборе троса – его диаметр. Для этого сначала нужно выяснить, какая нагрузка будет оказываться на него.

Чтобы узнать эту величину, суммируется масса:

Самого насоса

Пластиковой водоподъемной трубы

Воды, которая в этой трубе находится

Кабеля

Полученная величина сравнивается с коэффициентом запаса прочности тросов с разными диаметрами.

Здесь есть один нюанс. Запас прочности троса должно быть в 2 раза больше, так как при падении нагрузка увеличивается. И нужно будет удержать падающий насос, не разорвавшись.

Особенности монтажа

К насосу его крепят при помощи специальных проушин.

Формируется петля, которая фиксируется при помощи специальных коушей и зажимов. Монтируется трос не с небольшим послаблением. Наверху его крепят при помощи специального рым-болта. Либо используется поперечная штанга.