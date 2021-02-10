Насос – неотъемлемый элемент автономного скважинного водоснабжениям. Одной из важных составляющих такой системы является трос, который необходимо выбирать правильно. На выгодных условиях трос для насоса 3 мм можно выбрать на сайте компании aquapipe.com.ua.
Какую функцию выполняет трос для скважинного насоса
Основная функция такого троса заключается в страховке. Он не должен допустить, чтобы насос провалился в скважину.
Насос прикреплен к тросу. Но в то же время основным его креплением является пластиковая водопроводная труба. Поэтому в штатной ситуации, когда все в порядке и насос надежно зафиксирован, нагрузка на трос минимальная.
В случае возникновения форс-мажорной ситуации, если что-то пошло не так, трос должен выдержать нагрузку и не допустить потерю насоса. Все-таки погружной скважинный насос – не самое дешевое оборудование. Неправильный выбор троса может привести к потере такого оборудования.
Поэтому здесь нужно быть внимательным.
Как выбрать
Учесть нужно целый ряд параметров. Это и материал, из которого изготовлен трос, диаметр, другие характеристики.
Для скважинного насоса подойдут тросы:
- Из нейлонового шнура
- Стальной оцинкованный
- Стальной в ПВХ-оболочке
- Из нержавеющей стали
Нейлоновый шнур недорогой, но не очень прочный и долговечный. Кроме того, он растягивается.
Стальной оцинкованный и стальной в ПВХ-оболочке шнуры тоже относительно недорогие, достаточно прочные, но не очень хорошо устойчивы к коррозии.
Лучший вариант – трос из нержавеющей стали. Но это самый дорогой вариант. Хотя, если учесть, сколько он прослужит, цена себя окупает. Самое важное, что нужно определить при выборе троса – его диаметр. Для этого сначала нужно выяснить, какая нагрузка будет оказываться на него.
Чтобы узнать эту величину, суммируется масса:
- Самого насоса
- Пластиковой водоподъемной трубы
- Воды, которая в этой трубе находится
- Кабеля
Полученная величина сравнивается с коэффициентом запаса прочности тросов с разными диаметрами.
Здесь есть один нюанс. Запас прочности троса должно быть в 2 раза больше, так как при падении нагрузка увеличивается. И нужно будет удержать падающий насос, не разорвавшись.
Особенности монтажа
К насосу его крепят при помощи специальных проушин.
Формируется петля, которая фиксируется при помощи специальных коушей и зажимов. Монтируется трос не с небольшим послаблением. Наверху его крепят при помощи специального рым-болта. Либо используется поперечная штанга.