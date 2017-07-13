как управлять финансами

Деньги в наше время являются основным инструментом для достижения большинства целей. Поэтому важно знать, как правильно не только их зарабатывать, но и накапливать.

Управление финансами это сложный процесс, зависящий от множества факторов. Как правильно решать подобные задачи, можно узнать на сайте http://veksil.com/ru/.

Разбираемся с долгами

Долги это основная проблема, не позволяющая человеку накапливать свои собственные средства. Поэтому в первую очередь нужно избавиться от задолженности.

Сделать это может быть очень сложно, но чем раньше вы это осуществите, тем лучше для вашего кошелька. Упростить эту проблему может несколько простых правил:

Отдавайте фиксированную суму каждый месяц. При этом не следует перезанимать деньги. Лучше постарайтесь сэкономить на чем-то другом. Независимо от того сколько вы должны, откладывайте примерно 20% от вашего дохода. Эти деньги должны быть неприкасаемы. Если вам не хватает какого-нибудь продукта, не следует покупать его в кредит. Практически всегда ему можно найти замену или отложить покупку, чтобы насобирать нужную сумму.

Основные правила

Управление личными финансами это сложная работа, требующая выполнения нескольких правил:

Постоянное ведение учета. Этот подход позволит вам контролировать, куда идут ваши деньги, и при необходимости изменять то или иную статью расходов. Планирование бюджета. Специалисты рекомендуют проводить такие операции каждый месяц. Это позволит вам рассчитать общую сумму денег, которую вы сможете потратить, выбрав все необходимое. Увеличение доходов. Сделать это можно различными способами, от смены работы, до усовершенствования профессиональных навыков и получения повышения. Альтернативным вариантом может быть собственный бизнес. Оптимизация расходов. По-простому это означает, что если вы не можете больше зарабатывать, тогда нужно постараться тратить немного меньше. Это означает, что вы должны найти альтернативу покупаемым продуктам или заменить их на более дешевые аналоги. Накопление. Старайтесь независимо от финансовой ситуации откладывать небольшую сумму для долгосрочного пользования. Усовершенствование знаний в области финансов. Эта информация позволит вам правильно подобрать стратегию управления деньгами, а также выбрать оптимальные способы их заработка.

Управление финансовыми потоками должно осуществляться постоянно и только взвесив все возможные преимущества различных подходов.