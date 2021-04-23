Многих предпринимателей интересуют нюансы проведения рекламных кампаний или же осуществления регулярной рекламной деятельности при упрощенной системе налогообложения, когда налог составляет пятнадцать процентов.

А все потому, что краеугольным камнем для многих является вопрос о том, можно ли вписывать траты на рекламу в расходы и за счет этого платить меньше налога. Подробнее узнать про рекламные расходы при УСН можно на сайте delo.modulbank.ru.

В чем проблема

Дело в том, что достаточно сложно понять, что именно является рекламой, а что – нет.

Кроме того, не стоит забывать о том, что различные виды рекламы будут учитываться по-разному. Если в случае с одним видом рекламы он будет вычитаться полностью, в случае с другим такой вычет будет лишь частичным.

В любом случае не помешает хотя бы четыре года хранить рекламные материалы, которые смогут стать доказательством в случае какой-либо проверки. Что же касается критериев рекламы, то тут все достаточно четко: это информация, направленная на продвижение на рынке, поддержание интереса и привлечение внимания, которая адресуется неопределенному кругу лиц.

Что еще важно учесть

Если есть сомнения насчет того, является ли конкретный вид деятельности рекламой, то зачастую эти сомнения связаны со сложностью понимания того, что представляет собой неопределенный круг лиц.

Интересно, что даже сама налоговая инспекция в свое время была не в силах ответить на этот вопрос. Впрочем, ответ от государства все же был дан, и дала его антимонопольная служба.

С точки зрения этого органа если нет указания конкретных лиц, для которых создана информация и на которых она ориентирована, то круг лиц можно считать неопределенным.

Важно заглянуть в соответствующую таблицу на достойном интернет-ресурсе, чтобы понять, какому виду относится конкретная реклама.

От этого будет зависеть, нормированными ли будут расходы или нет. Итог таков: траты именно на рекламу внести в расходы можно, но нужно проявить внимательность.

Конечно, для того чтобы не осталось никаких вопросов, не помешает заглянуть на респектабельный интернет-ресурс, где обстоятельно объясняют нюансы и демонстрируют целый ряд примеров разных случаев, которые помогут понять, что именно стоит предпринять в конкретной ситуации. Конечно, еще сильнее смогут помочь различные эксперты, но важно для начала убедиться в их компетентности и порядочности.