Транспортировка товаров из Китая

Одна из ключевых операций в построении русско-китайского бизнеса заключается в логистике. Сюда входит не только непосредственная перевозка посылок из одного места в другое, но также хорошая упаковка, правильная погрузка, разгрузка и хранение. Другими словами, выбирая логистическую компанию, надо обращать внимание на качество, скорость и аккуратность в процессе работы.

Особенности транспортировки

Допустимый вес – до 100 кг

Для небольших партий будет намного проще найти хорошего подрядчика, который быстро и качественно реализует доставку груза из Китая в Россию. Каждая транспортная компания устанавливает свой предельно допустимый вес.

Способ доставки: ж/д транспорт, морской, автомобиль, самолет

Железнодорожные перевозки считаются самыми востребованными. Ж/д выступает не только как промежуточное звено в перевозке, но и в качестве самостоятельного способа. В основном подходят для крупных партий, которым страшны повреждения.

Доставка по морю так же считается не менее интересной. Идеально подходит тем, кому не важна скорость, но большое значение имеет стоимость доставки, поскольку в данном случае она будет минимальной.

Автомобильная транспортировка, пожалуй, самая практичная. Машина — единственный транспорт, который может напрямую доставить товар от производителя к покупателю. Однако здесь есть свои отрицательные стороны: состояние дорог, квалификация водителя, времени года, погода и другие факторы.

Авиаперевозка – самая быстрая и безопасная. Отлично подходит для тех, у кого предполагается совсем небольшой или ценный груз. Минусы такого вида – ограниченная возможность грузоподъемности транспорта и высокая стоимость самой доставки.

Таможенная декларация

По законам Китая, таможенный контроль можно пройти только тогда, когда в декларации будет указан абсолютно весь груз. В противном случае, например, когда доставка задерживается, вам придется оплачивать складские помещения в аэропорту.

Доставка товаров транспортной компанией

Наиболее эффективным и надежным методом доставки грузов из Китая считается обращение к проверенным посредникам. Поскольку производить доставку мелких и крупных товаров через проверенных посредников намного надежнее. Ведь в этом случае именно подрядчик берет на себя все риски, ответственность за сроки и качество доставляемой посылки.

Среди международных логистических организаций компания Atvira выступает одним из главных претендентов на звание идеального подрядчика. К его основным преимуществам относится целый комплекс полезных услуг для представителей бизнеса:

поиск необходимого товара у проверенных китайских производителей;

проверка поставщика на добросовестность;

помощь во всех валютных операциях;

проверка качества товаров по вашему техническому заданию;

отправка груза удобным способом.

Хорошо доставленная продукция дополнит ассортимент магазина, привлечет много новых клиентов и увеличит продажи.