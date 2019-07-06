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Торговые выставки: предназначение, организаторы, участники

6 июля 2019

Торговые выставки выполняют роль площадки для развития бизнеса: на мероприятии изготовители презентуют свои лучшие работы.

Кроме рекламы товаров и услуг, на выставочных платформах заключаются удачные сделки и соглашения о партнерстве. Успешно провести торговую выставку вам помогут специалисты маркетингового агентства “PromoMoscow” https://www.promomoscow.com/.

Для чего нужны торговые выставки?

Торговые выставки, или ярмарки, организуются с целью увеличения производственных объемов посредством показательных мероприятий. Каждая выставка оформляется в заданном тематическом стиле, это значит, что если событие посвящено информационным технологиям, то и участники подбираются в формате непосредственного участия в развитии и разработке IT сферы.

Еще одна цель выставочных собраний — объединить как можно больше профильных структур — игроков рынка, для возможности совместного продвижения смежных товаров и услуг. Крупные сделки и заказы, а также закупки заключаются в ходе проведения выставки.

Участники мероприятия

Участники подбираются по тематическому направлению. Все представители, малый, средний и крупный бизнес приглашаются на равных условиях. В рамках события выступают спикеры от каждой организации, доклады ведутся в открытом формате.

Участники информируют гостей и партнеров о преимуществах собственных товаров и услуг, рассказывают историю успеха, а также демонстрируют разработки и модели, схемы ведения бизнеса.

Определенная часть времени отводится представителям государственных предприятий, органов власти, связанных с направлением выставки.

Организаторы

Как правило, организацией выставочных мероприятий занимаются профильные компании. В некоторых случаях заказчиками выступают государственные структуры, но в большинстве — это группы партнеров, или участников мероприятия.

Компания, занимающаяся подготовкой выставки, осуществляет работу по подбору времени, места проведения встречи, а также организационные вопросы по рассылке пригласительных писем.

Необходимо отметить, что существуют специальные выставочные залы и конгресс-центры, где помещения оборудованы с учетом специфики назначения.

Результаты выставки

Ключевую роль выставочных мероприятий отводят возможности заключения сделок на выгодных условиях, презентации новинок и собственных разработок, заключению соглашений о партнерстве и сотрудничестве.

Традиционно мероприятие завершается банкетом в ресторанных заведениях конгресс-центра.



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