Торговые сигналы на Форекс: преимущества и особенности использования

Если вы решили заниматься трейдингом на Форекс, но у вас пока нет соответствующих знаний и опыта, то стоит рассмотреть возможность использования готовых торговых сигналов. В этом случае вам не нужно самостоятельно ничего делать. Просто находите надежного поставщика сигналов (профессионального трейдера, который готов делиться с сигналами) и начинаете копировать его действия. Этот вариант вполне можно рассматривать в качестве полноценного пассивного заработка.
Что представляют собой сигналы на Форекс
Сигнал — это конкретное указание открыть или закрыть ордер. Он генерируется профессиональным трейдером, который готов делиться сигналами и регистрируется для этого в специальной системе для инвестиции форекс.
Вот какую информацию вы можете получить из торгового сигнала на Форекс:
- что делать — покупать актив или продавать его;
- какой инструмент (в данном случае валютную пару) использовать;
- по какой цене должна быть совершена сделка;
- моментальная эта сделка или отложенная. Если второй вариант, то на какое время следует назначить исполнение ордера;
- рекомендуется ли использовать тейк-профит и стоп-лосс. Если да, то куда их ставить.
Почему стоит обратить внимание на торговые сигналы
Вот основные преимущества использования торговых сигналов при торговле на Форекс:
- сигналами очень легко пользоваться, что сможет сделать даже начинающий трейдер. Главное — четко следовать инструкции поставщика сигналов;
- есть возможность обеспечить себя полноценным пассивным заработком. В большинстве случаев копирование сделок осуществляется полностью автоматически;
- брокеры предлагают большое количество разнообразных торговых сигналов, основанных на тех или иных стратегиях;
- в долгосрочной перспективе с помощью торговых сигналов вы сможете накопить внушительный капитал.
Отметим, что торговые сигналы бывают платными и бесплатными. Последние обычно предоставляются в качестве рекламы, то есть для демонстрации провайдером использования именно его сигналов.
Предполагается, что в дальнейшем пользователь перейдет на платный тариф.
Как выбрать поставщика сигналов
Использование торговых сигналов имеет большое количество преимуществ, но данный вид торговли неразрывно связан с рисками. Чтобы их снизить, рекомендуем очень внимательно подходить к выбору поставщика сигналов.
При выборе обратите внимание на следующие критерии:
- потенциал — показатель того, какую примерно сумму можно заработать. Зависит от профессионализма поставщика, используемых стратегий и пр.;
- надежность — обратите внимание на регуляцию поставщика сигналов. Также стоит почитать отзывы других пользователей и оценки, поставленные ими;
- доступность — в этой категории стоит обратить внимание на цену платного пакета. Обратите внимание, какую сумму придется заплатить, чтобы перейти на платный тариф и начать пользоваться сигналами.
На рынке Форекс представлены большое количество поставщиков сигналов.
Будьте аккуратны при выборе — от этого зависит сохранность вашего капитала.