Торговые сигналы на Форекс: преимущества и особенности использования
да придет идея думающему

Торговые сигналы на Форекс: преимущества и особенности использования

4 января 2023

Если вы решили заниматься трейдингом на Форекс, но у вас пока нет соответствующих знаний и опыта, то стоит рассмотреть возможность использования готовых торговых сигналов. В этом случае вам не нужно самостоятельно ничего делать. Просто находите надежного поставщика сигналов (профессионального трейдера, который готов делиться с сигналами) и начинаете копировать его действия. Этот вариант вполне можно рассматривать в качестве полноценного пассивного заработка.

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Что представляют собой сигналы на Форекс

Сигнал — это конкретное указание открыть или закрыть ордер. Он генерируется профессиональным трейдером, который готов делиться сигналами и регистрируется для этого в специальной системе для инвестиции форекс.

Вот какую информацию вы можете получить из торгового сигнала на Форекс:

  • что делать — покупать актив или продавать его;
  • какой инструмент (в данном случае валютную пару) использовать;
  • по какой цене должна быть совершена сделка;
  • моментальная эта сделка или отложенная. Если второй вариант, то на какое время следует назначить исполнение ордера;
  • рекомендуется ли использовать тейк-профит и стоп-лосс. Если да, то куда их ставить.

Почему стоит обратить внимание на торговые сигналы

Вот основные преимущества использования торговых сигналов при торговле на Форекс:

  • сигналами очень легко пользоваться, что сможет сделать даже начинающий трейдер. Главное — четко следовать инструкции поставщика сигналов;
  • есть возможность обеспечить себя полноценным пассивным заработком. В большинстве случаев копирование сделок осуществляется полностью автоматически;
  • брокеры предлагают большое количество разнообразных торговых сигналов, основанных на тех или иных стратегиях;
  • в долгосрочной перспективе с помощью торговых сигналов вы сможете накопить внушительный капитал.

Отметим, что торговые сигналы бывают платными и бесплатными. Последние обычно предоставляются в качестве рекламы, то есть для демонстрации провайдером использования именно его сигналов.

Предполагается, что в дальнейшем пользователь перейдет на платный тариф.

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Как выбрать поставщика сигналов

Использование торговых сигналов имеет большое количество преимуществ, но данный вид торговли неразрывно связан с рисками. Чтобы их снизить, рекомендуем очень внимательно подходить к выбору поставщика сигналов.

При выборе обратите внимание на следующие критерии:

  • потенциал — показатель того, какую примерно сумму можно заработать. Зависит от профессионализма поставщика, используемых стратегий и пр.;
  • надежность — обратите внимание на регуляцию поставщика сигналов. Также стоит почитать отзывы других пользователей и оценки, поставленные ими;
  • доступность — в этой категории стоит обратить внимание на цену платного пакета. Обратите внимание, какую сумму придется заплатить, чтобы перейти на платный тариф и начать пользоваться сигналами.

На рынке Форекс представлены большое количество поставщиков сигналов.

Будьте аккуратны при выборе — от этого зависит сохранность вашего капитала.



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