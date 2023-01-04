Торговые сигналы на Форекс: преимущества и особенности использования

Если вы решили заниматься трейдингом на Форекс, но у вас пока нет соответствующих знаний и опыта, то стоит рассмотреть возможность использования готовых торговых сигналов. В этом случае вам не нужно самостоятельно ничего делать. Просто находите надежного поставщика сигналов (профессионального трейдера, который готов делиться с сигналами) и начинаете копировать его действия. Этот вариант вполне можно рассматривать в качестве полноценного пассивного заработка.

Что представляют собой сигналы на Форекс

Сигнал — это конкретное указание открыть или закрыть ордер. Он генерируется профессиональным трейдером, который готов делиться сигналами и регистрируется для этого в специальной системе для инвестиции форекс.

Вот какую информацию вы можете получить из торгового сигнала на Форекс:

что делать — покупать актив или продавать его;

какой инструмент (в данном случае валютную пару) использовать;

по какой цене должна быть совершена сделка;

моментальная эта сделка или отложенная. Если второй вариант, то на какое время следует назначить исполнение ордера;

рекомендуется ли использовать тейк-профит и стоп-лосс. Если да, то куда их ставить.

Почему стоит обратить внимание на торговые сигналы

Вот основные преимущества использования торговых сигналов при торговле на Форекс:

сигналами очень легко пользоваться, что сможет сделать даже начинающий трейдер. Главное — четко следовать инструкции поставщика сигналов;

есть возможность обеспечить себя полноценным пассивным заработком. В большинстве случаев копирование сделок осуществляется полностью автоматически;

брокеры предлагают большое количество разнообразных торговых сигналов, основанных на тех или иных стратегиях;

в долгосрочной перспективе с помощью торговых сигналов вы сможете накопить внушительный капитал.

Отметим, что торговые сигналы бывают платными и бесплатными. Последние обычно предоставляются в качестве рекламы, то есть для демонстрации провайдером использования именно его сигналов.

Предполагается, что в дальнейшем пользователь перейдет на платный тариф.

Как выбрать поставщика сигналов

Использование торговых сигналов имеет большое количество преимуществ, но данный вид торговли неразрывно связан с рисками. Чтобы их снизить, рекомендуем очень внимательно подходить к выбору поставщика сигналов.

При выборе обратите внимание на следующие критерии:

потенциал — показатель того, какую примерно сумму можно заработать. Зависит от профессионализма поставщика, используемых стратегий и пр.;

надежность — обратите внимание на регуляцию поставщика сигналов. Также стоит почитать отзывы других пользователей и оценки, поставленные ими;

доступность — в этой категории стоит обратить внимание на цену платного пакета. Обратите внимание, какую сумму придется заплатить, чтобы перейти на платный тариф и начать пользоваться сигналами.

На рынке Форекс представлены большое количество поставщиков сигналов.

Будьте аккуратны при выборе — от этого зависит сохранность вашего капитала.