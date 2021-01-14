ТОП-5 приложений для инвестиций на смартфоне

Когда речь заходит о разнице между богатыми и бедными людьми, чаще всего говорят о применяемых принципах мышления. А именно, богатые люди деньги используют в качестве инструмента. Речь идёт об инвестировании. Именно инвестиции позволяют перейти наконец от того, чтобы работать на кого-то и обрести финансовую независимость. До недавнего времени инвестором мог стать лишь ограниченный круг «приближённых», которые имели прямые выходы на биржи. Сегодня ситуация кардинальным образом изменилась. Каждый желающий может управлять в полной мере своим инвестиционным портфелем лично (без всяких финансистов) при помощи смартфона.

Лучшее приложение для инвестиций с телефона сложно назвать. Всё зависит от того, какой подход к вкладам использует тот или иной инвестор (какие активы предпочитает, какую стратегию применяет на практике в актуальных кризисных условиях экономики и т.д.). Ниже перечислим приложения, которые заслуживают внимания инвесторов.

Топ специализированного софта для мобильных платформ

Естественно, под мобильными платформами подразумевается, прежде всего, типичный, среднестатистический смартфон. Вне зависимости от того, какая система им управляет (iOS или Android), рекомендуем обратить внимание на следующие программные продукты:

БКС Мир Инвестиций;

Сбербанк Инвестор;

Альфа Директ;

Тинькофф инвестиции;

FinamTrade.

Первый продукт имеет большой функционал, что безусловно привлекает. Для пользователя доступны кредитные плечи, лимитные заявки. Самостоятельный анализ рынка возможен при помощи различных инструментов («японские свечи», например).

Для открытия счёта от трейдера требуется лишь отправить скан паспорта.

В «Сбербанк Инвестор» такой подход, к сожалению невозможен. Здесь, чтобы открыть счет и получить доступ к операциям с активами на Московской бирже, придётся лично прийти в офис обслуживания.

Выход на мировые рынки

«Альфа Директ» и «Тинькофф инвестиции» позволяют осуществлять торговые операции на мировых рынках. В частности, в случае с приложением от банка Тинькофф трейдер способен выходить на NASDAQ и NYSE.

Торговать можно любым объёмом валюты (вплоть до всего одного лишь доллара США).

Однако, чтобы получить расширенный функционал приложения, придётся приобрести платный тариф (их несколько).

«FinamTrade» — отличный программный продукт для инвесторов. Он в основном ориентирован на работу с ценными бумагами (акции, облигации). Минус – вывод денег только через сторонний сервис edox.finam.ru.

В видео инвестор рассказывает о том, какие приложения использует сам на практике: