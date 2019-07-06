Типичные проблемы и ошибки предприятий во время участия в торговых выставках

Для достижения поставленных целей и задач во время проведения выставки необходим грамотный подход к организации, а также техническому оснащению будущего мероприятия.

Ошибки, допущенные в предварительном планировании и согласовании, будут описаны ниже. Ну а избежать данных ошибок и эффективно провести участие в маркетинговых мероприятиях вам помогут специалисты агентства “PromoMoscow” https://www.promomoscow.com/.

Бюджет выставки

Достаточно частой и распространенной является ошибка в планировании бюджета. вопрос финансовых взносов и организации павильона для презентаций повсеместно переоценивается организаторами.

Представители крупных компаний могут позволить существенные затраты, чего нельзя сказать о среднем и малом бизнесе, индивидуальных предпринимателях.

Планируя бюджет, необходимо максимально точно оценивать положение всех участников, а также оптимизировать ненужные затраты на полезные для каждого участника.

Правильно сформулированные задачи

Успешность участия в выставке зависит от поставленных задач: продвижение на рынке, приобретение общеизвестности и популярности, поиск новых клиентов и партнеров, реклама, поддержка имеющихся отношений.

Корректная расстановка целей позволит избежать лишних трат, а также повысить эффективность вложенных средств.

Экспозиции

В качестве экспозиционного варианта выбирается лучший продукт компании. Презентацию организуют так, чтобы у зрителя появилась заинтересованность к изделию, услуге. Для этого демонстрируются все положительные характеристики, преимущества и достоинства.

в оформлении выставочного продукта используются дополнительные средства освещения. Наличие исчерпывающей информации о производимом товаре или услуге обеспечит полноту картины: зрительный контакт с экспозицией, а также подробные характеристики и описание.

Недостаточность данных приведет к недоумению, а также появлению сопутствующих вопросов по продукту.

Конкуренция

Основная роль отводится наличию конкуренции на выставке. Моно-конгрессы вызывают меньший интерес, чем те, где представлены группы товаров и услуг от конкурирующих предприятий. В некоторой степени, азарт подогревает интерес третьих компаний, что служит дополнительным стимулом к сотрудничеству и партнерству.

Обслуживающий персонал

От работы менеджеров логистики и монтажных работников также зависит успех от проведения мероприятия. Правильная установка оборудования, освещения, наличие сопроводительных документов и информационных блоков добавит экспозиции завершенности и позволит представить ее в лучшем свете.