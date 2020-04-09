Технология замены дисплея Huawei Honor 7C

Заменить дисплей на смартфоне своими силами – задача не простая, но вполне реализуемая, в том числе, в случае с Huawei Honor 7C. Главное – не спешить и проявлять аккуратность и последовательность, чтобы случайно не повредить ни один элемент. А найти дисплей Huawei Honor 7C по доступной цене можно в интернет-магазине fixup.ua.

Как снять старый дисплей

Для начала нужно убрать сим-карту, а если их несколько – вынуть все. Затем аккуратно снимают заднюю крышку, подцепляя ее ногтем, а лучше – специальным пластиковым инструментом для этих целей. Аккумулятор стоит отключить, для чего сначала откручивают соответствующий винт, а затем убирают шлейф.

Отключают шлейф и датчик сенсора аналогичным способом. Нижняя пластиковая панель откручивается, поддевается и убирается. Теперь все открыто для того, чтобы проверить новый дисплей. Он подключается.

При помощи специального средства, размягчающего клей, старый дисплей убирают. Процесс не быстрый. Затем при помощи специального инструмента дисплей отделяется от смартфона. Для этого металлической деталью проводят по всему периметру.

Как установить новый дисплей

Сначала нужно зачистить рамку от скотча. Затем на периметр наносится специальный клей. С нового дисплея отклеивается защитная пленка. Уплотняющие резинки, равно как и решетка динамика, устанавливаются со старого экрана.

Контакты нового дисплея подключаются к основной части смартфона. После этого дисплей приклеивают. Остается подождать, пока клей подсохнет. Затем приступают к обратной сборке телефона. Это не менее ответственный этап, чем разборка.

Очень важно собирать устройство последовательно, в обратном порядке. В этом случае все будет работать корректно. Важно не торопиться, потому что иначе можно повредить устройство, либо же поранить руки, ведь в смартфоне довольно много острых металлических деталей маленького размера.

Лучше использовать специальные инструменты, которые передаются для замены дисплея у Huawei Honor 7C. Это поможет не повредить смартфон ни во время демонтажа старого устройства, ни во время подключения нового.

Так что вполне возможно самостоятельно выполнять ремонт, не обращаясь в сервис. Однако не стоит забывать, что сначала стоит подготовить условия, в которых будут совершаться работы. Если не сделать этого, внутрь телефона может попасть пыль, что критично отразится на его дальнейшей эксплуатации.