Технология создания рекламных видеопрезентаций

Рекламные презентации в формате видео популярны у разных организаций. Они могут потребоваться как коммерческим частным, так и государственным организациям. Большинство из них не занимаются самостоятельным производством таких роликов, и обращаются к специалистам, которые быстро и качественно сделают то, что нужно клиенту.

Правда далеко не все клиенты представляют себе, какие этапы включает создание рекламных видеороликов. Иногда это становится причиной возникновения недопонимания и разногласий. Заказать профессиональную видеопрезентацию для проектов в сфере ICO, IPO, HYIP, Forex можно в компании www.hyipexpress.com.

Какие этапы включают в себя создание видеороликов

Многие заказчики, которые раньше не пользовались такими услугами, не совсем представляют, как создаются рекламные видеопрезентации, какие именно специалисты привлекаются для этого, сколько все будет стоить и займет времени.

Если же они регулярно прибегают к таким услугам, заказчики уже ориентируются по поводу того, сколько примерно будет стоить очередной заказанный ролик. Многое зависит от формата, продолжительности ролика, объема информации и цели, которую он преследует.

Независимо от используемого формата, сам процесс создания видеороликов включает в себя следующие этапы:

Обсуждение и соответственно согласование всех деталей с заказчиком. На этом этапе клиент объясняет, что именно хотел бы видеть. Либо, если он плохо во всем этом разбирается, просит специалистов подсказать, наиболее подходящие для него варианты. Когда все моменты согласованы, в том числе и стоимость, сроки, специалисты приступают к работе.

Разработка и креатив. На данном этапе специалисты разрабатывают сам проект. Делается раскадровка ролика, либо макеты будущих слайдов.

Предпродакшн. Собирается каст из специалистов, которые сделают все.

Если это презентация к видеороликам, подбирается режиссёр, актеры, сценарист и т.д.

Продакшн. Это производство, съёмка ролика, выполнение основных работ.

Постпродакшн. Заключительный этап, когда ролик монтируют, доводят его до ума.

Затем, когда все готово, его демонстрируют заказчику. Он либо принимает работу, если все нравится, либо просит внести какие-то коррективы. Обычно доработки выполняются бесплатно, то есть это изначально прописано в договоре и включено в основную стоимость.

У кого заказать видеопрезентацию

Данная услуга универсальна тем, что ее можно в готовом виде отправить через интернет в выбранном клиентом, удобном для него формате. Поэтому заказчик и исполнитель могут находиться, где угодно.

Главное, выбрать надежную компанию, которая делает качественные видеопрезентации, соблюдает сроки и дает официальные гарантии.