Технология создания рекламных видеопрезентаций

Рекламные презентации в формате видео популярны у разных организаций. Они могут потребоваться как коммерческим частным, так и государственным организациям. Большинство из них не занимаются самостоятельным производством таких роликов, и обращаются к специалистам, которые быстро и качественно сделают то, что нужно клиенту.
Правда далеко не все клиенты представляют себе, какие этапы включает создание рекламных видеороликов. Иногда это становится причиной возникновения недопонимания и разногласий. Заказать профессиональную видеопрезентацию для проектов в сфере ICO, IPO, HYIP, Forex можно в компании www.hyipexpress.com.
Какие этапы включают в себя создание видеороликов
Многие заказчики, которые раньше не пользовались такими услугами, не совсем представляют, как создаются рекламные видеопрезентации, какие именно специалисты привлекаются для этого, сколько все будет стоить и займет времени.
Если же они регулярно прибегают к таким услугам, заказчики уже ориентируются по поводу того, сколько примерно будет стоить очередной заказанный ролик. Многое зависит от формата, продолжительности ролика, объема информации и цели, которую он преследует.
Независимо от используемого формата, сам процесс создания видеороликов включает в себя следующие этапы:
- Обсуждение и соответственно согласование всех деталей с заказчиком. На этом этапе клиент объясняет, что именно хотел бы видеть. Либо, если он плохо во всем этом разбирается, просит специалистов подсказать, наиболее подходящие для него варианты. Когда все моменты согласованы, в том числе и стоимость, сроки, специалисты приступают к работе.
- Разработка и креатив. На данном этапе специалисты разрабатывают сам проект. Делается раскадровка ролика, либо макеты будущих слайдов.
- Предпродакшн. Собирается каст из специалистов, которые сделают все.
- Если это презентация к видеороликам, подбирается режиссёр, актеры, сценарист и т.д.
- Продакшн. Это производство, съёмка ролика, выполнение основных работ.
- Постпродакшн. Заключительный этап, когда ролик монтируют, доводят его до ума.
Затем, когда все готово, его демонстрируют заказчику. Он либо принимает работу, если все нравится, либо просит внести какие-то коррективы. Обычно доработки выполняются бесплатно, то есть это изначально прописано в договоре и включено в основную стоимость.
У кого заказать видеопрезентацию
Данная услуга универсальна тем, что ее можно в готовом виде отправить через интернет в выбранном клиентом, удобном для него формате. Поэтому заказчик и исполнитель могут находиться, где угодно.
Главное, выбрать надежную компанию, которая делает качественные видеопрезентации, соблюдает сроки и дает официальные гарантии.