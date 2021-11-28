Технология создания и продвижения корпоративного сайта
да придет идея думающему

Технология создания и продвижения корпоративного сайта

28 ноября 2021

Для того чтобы компания сегодня могла преуспеть, очень важно, чтобы у нее был корпоративный сайт, поскольку от него во многом зависит скорость и удобство работы, а значит и ее качество.

Для того чтобы такой интернет-ресурс получился качественным, важно соблюдать технологию создания и продвижения, о которой пойдет речь ниже. Профессиональное создание и продвижение сайтов выполняет Digital-агентство SerpTop.

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Основные моменты создания такого сайта

Для начала составляется концепция, а для этого важно учесть все характерные для компании особенности.

Планируемое и реальное количество сотрудников в штате, скорость работы и ее специфика, предполагаемое среднее количество пользователей в единицу времени… Также важно учесть и то, каково предполагаемое максимальное число пользователей в единицу времени.

Все это и ряд других аспектов помогут создать корпоративный сайт, который идеально подойдет для конкретной компании, позволив ей полностью удовлетворить свои потребности.

Дизайн разрабатывается простым и приятным, не утомляющим в течение длительного времени. То же касается и навигации, которая должна максимально способствовать быстрой работе.

Какие есть нюансы в продвижении

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Основной смысл продвижения такого сайта в том, чтобы поддерживать имидж компании, поскольку сотрудники смогли бы и так на него зайти, имея прямые ссылки.

Важно, чтобы партнеры и клиенты, поинтересовавшись тем, есть ли у компании корпоративный сайт, обнаружили достойный интернет-ресурс на достойных позициях.

Так что продвижение такого интернет-ресурса хоть и не обязательно, но крайне желательно, ровно также как дорогой автомобиль для крупного предпринимателя на бизнес-встрече не является чем-то обязательным, однако проще позволяет найти язык с потенциальными партнерами.

Продвижение сайта выполняется стандартными методами.

Для того чтобы получить качественный корпоративный сайт, очень важно обратиться к специалистам, которые отлично себя зарекомендовали.

Так что стоит почитать отзывы на независимых интернет-ресурсах. Кроме того, важно учесть и стоимость. Она не должна быть чрезмерно высокой относительно средней, но еще хуже, если она будет значительно ниже среднерыночного показателя. Ведь хорошие услуги не могут стоить так мало.



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