Технология печати сатиновых этикеток

Сатин – популярный материал, который используют для маркировки одежды. Материал обладает приятной на ощупь гладкостью, мягкостью, благодаря чему не набирает кожу. По этой причине, этикетки все чаще производят из сатина. Печать сатиновых этикеток предлагает ООО «Арена Лейбл».

Виды сатина

Ленты из сатина делятся на несколько видов:

Односторонний. Данный материал имеет гладкую и блестящую структуру только с лицевой стороны. Она предназначена для нанесения на нее всей необходимой информации. С изнанки сатин не имеет красивого внешнего вида.

Двухсторонний. Этот материал имеет одинаковый блеск и гладкость с обеих сторон. По этой причине может быть использован для печати универсального назначения.

Матовый. Сатин данного вида не настолько популярен. Он не имеет блеска и гладкость. Для печати предназначена только лицевая сторона, которая имеет матовый оттенок. Изнаночная сторона на ощупь совсем другая – шероховатая и тусклая.

Термоклеевой. Материал имеет бумажную подложку со слоем нанесенного на нее клея. Материал приклеивается на изделие путем использование утюга. Нужно придать этикетку к поверхности и на несколько секунд прижать теплым утюгом.

Какой вид сатина выбрать

Сатин бывает нескольких видов. Какому отдать предпочтение зависит от поставленной задачи. Например, термоклеевой сатин подходит в случае необходимости маркировки изделий выполненных из мягкого, тонкого материала.

К таким изделиям не представляется возможность пришить этикетку из одностороннего и двухстороннего сатина. Двухсторонний подходит, если на лицевой стороне нужно указать размер изделия, а на обратной информацию касаемо ухода одежды. Однако, большая часть производителей отдают предпочтение одностороннему варианту, поскольку он обладает гладкостью и тактильными качествами.

Процесс печати сатиновых этикеток

Процесс производства этикеток из данного материала выглядит следующим образом:

Подготовка принтера. Нужно установить рулон с этикетками и выбрать подходящий риббон.

Например, для этикеток относящихся к текстильным материалам лучше всего использовать на основе смолы. В таких случаях, качество и стойкость гарантированы. Красящий слой риббона должен иметь хорошую устойчивость к истиранию. Благодаря этому, информация на этикетке будет держаться гораздо дольше.

Настройка принтера. Чтобы при нанесении изображение получилось ровным, нужно правильно настроить устройство.

Печать. В процессе нанесения, в устройстве происходит нагрев красящей ленты, которая переносит изображение на этикетку. Получить лучшее качество печати можно за счёт термо трансферной технологии. Этот вариант позволяет получить изделие более высокого качества. Информация, нанесённая на этикетку, держится долго, не стирается.

