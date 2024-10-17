Технология печати логотипов на ежедневниках

Одним из важных атрибутов современной организации делового человека считается еженедельник. Не смотря на достаточно развитые электронные технологии, полиграфический вариант по-прежнему не утратил своей актуальности.

Красивый и стильный еженедельник служит хорошим подтверждением имиджа своего владельца. Поэтому многие полиграфические и рекламные компании стараются изготавливать такие изделия с нанесением определённых рисунков или логотипа компании. Печать на ежедневниках в Екатеринбурге выполняет компания https://ralfmedia.ru/ezhednevniki-s-logotipom/.

Виды еженедельников

Для нанесения индивидуальных изображений, например, логотипов применяются различные виды еженедельников, которые классифицируются по следующим характеристикам и особенностям:

Геометрическим размерам, то есть полиграфического формата. В большинстве случаев еженедельники выпускаются следующих форматов: А4, А5, А6 (А6+) и В5.

С особенностями маркировки: датированные, полудатированные и недатированные.

С добавлением полезной информации на определённом количестве листов, например, часовыми поясами, таблицами размеров в различных странах, кодами городов и стран и т.д.

С вставкой чистых листов для ведения пометок и записей.

Материала внешнего оформления, то есть типа переплёта.

Способа крепления. Это может быть металлическая пружина, классическое склеивание или другие методы.

Наличие дополнительных атрибутов: магнитного замка, ручки.

Технология нанесения логотипа на еженедельник

Для выбора способа нанесения логотипа прежде всего обращают внимание на следующие особенности данного полиграфического изделия:

Материала, из которого изготовлен переплёт: бумага, картон, кожа и т.д. От этого во многом зависит способ (технология) нанесения логотипа.

Сложность наносимого изображения. Это может быть обычная надпись (название компании), простое графическое изображение или сложный рисунок в несколько цветов.

Общий тираж еженедельников, которые планируется выпустить. Он зависит в основном от заказчика.

Цели нанесения логотипа: информационная, рекламная, подарочная.

Предполагаемой стоимости отдельного экземпляра и всего тиража.

Основными технологиями нанесения логотипа на обложку считаются: