Технология печати логотипов на ежедневниках

Одним из важных атрибутов современной организации делового человека считается еженедельник. Не смотря на достаточно развитые электронные технологии, полиграфический вариант по-прежнему не утратил своей актуальности.
Красивый и стильный еженедельник служит хорошим подтверждением имиджа своего владельца. Поэтому многие полиграфические и рекламные компании стараются изготавливать такие изделия с нанесением определённых рисунков или логотипа компании. Печать на ежедневниках в Екатеринбурге выполняет компания https://ralfmedia.ru/ezhednevniki-s-logotipom/.
Виды еженедельников
Для нанесения индивидуальных изображений, например, логотипов применяются различные виды еженедельников, которые классифицируются по следующим характеристикам и особенностям:
- Геометрическим размерам, то есть полиграфического формата. В большинстве случаев еженедельники выпускаются следующих форматов: А4, А5, А6 (А6+) и В5.
- С особенностями маркировки: датированные, полудатированные и недатированные.
- С добавлением полезной информации на определённом количестве листов, например, часовыми поясами, таблицами размеров в различных странах, кодами городов и стран и т.д.
- С вставкой чистых листов для ведения пометок и записей.
- Материала внешнего оформления, то есть типа переплёта.
- Способа крепления. Это может быть металлическая пружина, классическое склеивание или другие методы.
- Наличие дополнительных атрибутов: магнитного замка, ручки.
Технология нанесения логотипа на еженедельник
Для выбора способа нанесения логотипа прежде всего обращают внимание на следующие особенности данного полиграфического изделия:
- Материала, из которого изготовлен переплёт: бумага, картон, кожа и т.д. От этого во многом зависит способ (технология) нанесения логотипа.
- Сложность наносимого изображения. Это может быть обычная надпись (название компании), простое графическое изображение или сложный рисунок в несколько цветов.
- Общий тираж еженедельников, которые планируется выпустить. Он зависит в основном от заказчика.
- Цели нанесения логотипа: информационная, рекламная, подарочная.
- Предполагаемой стоимости отдельного экземпляра и всего тиража.
Основными технологиями нанесения логотипа на обложку считаются:
- Тиснение. Особенно оно практикуется на такие материалы, как кожа, ткань, дерево. В основном применяют следующие виды тиснения: так называемое блинтовое или слепое, конгревное и тиснение фольгой.
- Печатные технологии. К ним относятся: трафаретная печать, ультрафиолетовая (УФ) печать.
- Лазерная гравировка.
- Наклеивание готовых изображений на уже выпущенные еженедельники.