Технология нанесения логотипов на пакеты

Пакеты широко используются как в качестве тары для различных товаров, так и в качестве подарочной упаковки. Нанесение логотипов на них способствует разным целям, в частности, таким образом происходит продвижение какого-нибудь бренда либо реклама торговой марки.

Пакеты с логотипом изготавливаются несколькими способами.

Шелкография

Шелкография представляет собой способ нанесения логотипа, при котором краска проходит сквозь сетку из нитей и остается на поверхности пакета.

В результате получается долговечное и износостойкое изображение с яркими красками, но этот процесс довольно дорогой, так как для каждого цвета необходим свой трафарет. Также изображения в результате могут получиться без мелкой детализации, смазанные.

Тиснение Тиснение представляет собой метод, при котором происходит своего рода вдавливание изображения на поверхность пакета с помощью пресса.

Если применяется горячее тиснение, то используется нагретая фольга, которая оставляет блестящий след. Тиснение подходит для нанесения логотипа на бумажные пакеты и пакеты из ткани. Но этот метод печати довольно дорого стоит и не подходит для массового применения. В основном его используют при производстве премиальных пакетов. Трафаретная печать Трафаретная печать заключается в нанесении на пакет толстого слоя краски с помощью трафарета, состоящего из большого количества пустых внутри иголок, через которые поступает краска.

Она поступает на пакет и он начинает просушиваться для нанесения следующего цвета. В результате изображение будет выглядеть ярко и объемно. Края изображения выделены четко и не размываются. Срок изготовления партии пакетов зависит от того, какой логотип на них нужно нанести. Этот способ не очень хорошо подходит для изготовления большой партии продукции. При этом невозможно наносить цвет плавно, путем перехода от одного цвета к другому, изображение всегда будет выглядеть четким.

Офсетная печать

Офсетная печать представляет собой технологию нанесения логотипа на пакет с помощью непрямого переноса рисунка на материал со специальной печатной формы с помощью промежуточного офсетного цилиндра, имеющего резиновую поверхность.

Логотип получается качественным, а изображение детальное и четкое. Этот способ достаточно недорогой и подходит для изготовления большого количества изделий за небольшой промежуток времени. При этом, чем больше заказ, тем дешевле он стоит. Недостатком этого способа является то, что не имеет смысла его использовать при маленьких тиражах.

Ультрафиолетовое лакирование

Ультрафиолетовое лакирование является способом нанесения логотипа на бумажный пакет, при котором краска наносится и мгновенно фиксируется за счет ультрафиолетового света.

В результате на пакет наносится изображение, которое будет долговечным и прочным. Лакирование может быть как сплошным, так и фрагментарным, когда специальным лаком покрывается часть изделия.

Изображение может получиться матовым, перламутровым, глянцевым или даже светящимся в темноте.

Флексография

Флексография представляет собой способ печати, при котором с помощью гибких форм с краской, путем прижимания к поверхности пакета, наносится изображение.

Такой способ нанесения логотипов подходит для большого тиража. Плюсом этого способа является то, что возможно выполнение крупных партий заказа логотипов на пакеты, скорость печати является высокой, возможно использовать много цветов работать с широкими рулонами материала.

Минусом флексографии является ограниченный набор цветов для печати и дорогая предварительная подготовка. Довольно дорого и трудоемко подготовить первоначальную форму для печати, поэтому такой способ нанесения логотипов рентабельно использовать только при большом объеме заказов. Таким образом существует множество способ нанесения логотипов на пакеты, которые можно выбрать в зависимости от конкретных условий заказа и его тиража, чтобы получился оптимальный результат для исполнителя и заказчика.