Технология изготовления ежедневников с логотипом

Ежедневник представляет собой бумажный (физический) органайзер владельца, и, в отличие от электронных аналогов, всегда под рукой. Кроме того, риск потери данных в ежедневнике минимален, а сам предмет может стать стильным дополнением к деловому образу.

Какие бывают ежедневники?

Изготовление ежедневников с логотипом представляет собой закрытый цикл в типографии, где процесс доведен до автоматизма. В первую очередь разрабатывается и согласовывается макет.

Ежедневники бывают датированными, и с пустыми страницами. По умолчанию в бумажном органайзере есть данные о столицах стран, численности населения, карта мира и страны, в которой выпускается тираж, коды телефонов городов, меры величины и измерения, прочие подсказки информационного характера.

По стилю оформления ежедневник выполняется с логотипом, и без него. Что касается материала переплета, то выбор достаточно велик, и от типа и характеристик последнего зависит технология нанесения изображения (товарного знака, символики). Палитра основного цвета обложки также выбирается согласно исходного сырья.

Как изготавливают ежедневники с логотипом?

Если с содержанием ежедневника дело обстоит в выборе печати дат и дополнительной информации, выборе качества бумаги и шрифта для текста (маркировки), то с внешним видом изделия все подбирается индивидуально.

Материал обложки во многом определяет технологию нанесения логотипа, а также наличие цветовой окраски, иных знаков.