да придет идея думающему

Технология изготовления ежедневников с логотипом

23 марта 2020

Ежедневник представляет собой бумажный (физический) органайзер владельца, и, в отличие от электронных аналогов, всегда под рукой. Кроме того, риск потери данных в ежедневнике минимален, а сам предмет может стать стильным дополнением к деловому образу.

Какие бывают ежедневники?

Изготовление ежедневников с логотипом представляет собой закрытый цикл в типографии, где процесс доведен до автоматизма. В первую очередь разрабатывается и согласовывается макет.

Ежедневники бывают датированными, и с пустыми страницами. По умолчанию в бумажном органайзере есть данные о столицах стран, численности населения, карта мира и страны, в которой выпускается тираж, коды телефонов городов, меры величины и измерения, прочие подсказки информационного характера.

По стилю оформления ежедневник выполняется с логотипом, и без него. Что касается материала переплета, то выбор достаточно велик, и от типа и характеристик последнего зависит технология нанесения изображения (товарного знака, символики). Палитра основного цвета обложки также выбирается согласно исходного сырья.

Как изготавливают ежедневники с логотипом?

Если с содержанием ежедневника дело обстоит в выборе печати дат и дополнительной информации, выборе качества бумаги и шрифта для текста (маркировки), то с внешним видом изделия все подбирается индивидуально.

Материал обложки во многом определяет технологию нанесения логотипа, а также наличие цветовой окраски, иных знаков.

  • Нанесение логотипа методом блинтового тиснения — актуально применение для натуральной и искусственной кожи, для выполнения логотипов из надписей, либо двухцветных композиций. В результате получается фактурный оттиск, с четким контуром и очертаниями, приятный на ощупь.
  • Фольгирование представляет собой термообработку поверхности при оттиске, в процессе которой с клише припаивается к поверхности фольгированный логотип (или символ). Процесс заключается в тиснении, но с использованием однотонной или цветной фольги. Оригинально использование в композиции с фурнитурой (уголки, кнопки).
  • Конгревное тиснение — выглядит как тиснение, однако не в глубину, а наоборот снаружи, то есть логотип получается выпуклым на фоне рельефа обложки. Возможно совместное применение конгревного метода с фольгированием.
  • Шелкография представляет собой поэтапное нанесение изображения сетчатыми трафаретами из нейлона или металла. Способ позволяет печатать как однотонные, так и рисунки с богатой палитрой цветов различных размеров.
  • Ультрафиолетовая печать — универсальный и простой способ нанесения логотипа специальным УФ-принтером и чернилами.



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