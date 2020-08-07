Технология изготовления бумажных стаканов с индивидуальным дизайном и как наносят логотип

На сегодняшний день такие изделия являются довольно распространёнными в заведениях общественного питания и в автоматах, где разливаются напитки. Они являются расходным стандартным материалом.

Ведь невозможно представить торговые точки в городе без наличия в них продукции одноразового использования. Помимо этого, большинство стаканчиков имеют индивидуальный дизайн, что является дополнительной рекламой определённой фирмы. Заказать бумажные стаканчики с логотипом можно на сайте компании https://www.cuptrade.ru/individualnyy-dizayn/.

Выпускаются стаканчики из бумаги самых разных объёмов. Но самыми востребованной считается ёмкость, объём которой колеблется от 100 до 350 миллилитров. При работе с такой ёмкость принимают участие около 5 человек.

А используемое оборудование довольно надёжно и удобно в обслуживании, отличается высокими показателями производительности. В качестве сырья применяется картон ламинированный.

Его плотность может колебаться в пределах 150 – 350 грамм на метр в квадрате. Наносить изображение стоит до того, как будет произведена порезка и скручивание изделия. Для этого имеется этап подготовки заказа.

Заготовки высекаются по определённому лекалу при помощи плоского пресса вырубного станка. На специальной матрице формовочная машина сворачивает заготовку, а после производит её склеивание по шву.

На небольших предприятиях используется «горячий нож» — электронагрев. Наиболее целесообразно применять такой метод склеивания для выпуска стаканов с объёмом от 60 до 360 миллилитров. А вот сварка ультразвуковая может быть использована при производстве изделий объёмом до 480 миллилитров.

За минуту формовочная машина может штамповать до 80 стаканчиков.

Технология процесса изготовления

В цехе для производства бумажных стаканчиков с индивидуальным дизайном должно присутствовать такое оборудование, как устройство для печати и формовочная машина, вырубной станок и аппарат для производства крышек пластиковых. Весь технологический процесс можно поделить условно на 6 главных этапов, среди которых:

Приобретение ламинированного либо же листового картона.

Последующее брендирование бумаги и нанесение картинки.

Высечение заготовки необходимого размера и днища для изделия.

Формирование стаканчика и его склеивание по шву, крепление днища и формирование ободка в верхней части.

Проверка на контроль качества.

Упаковка изделия.

Стоит отметить, что особых трудностей в процессе создания стаканчиков из бумаги с индивидуальным дизайном не имеется.